Es ist kurz nach 19 Uhr an diesem Mittwochabend, als Ilse Aigner im Senatssaal des bayerischen Landtags auf die Bühne steigt und ans Rednerpult tritt. Rund 320 Gäste sind gekommen: Politiker, Juristen, Polizisten, Vertreter von Religionsgemeinschaften, Universitäten Studierende, Künstler. In der ersten Reihe sitzen die Holocaust-Überlebenden Charlotte Knobloch, Eva Umlauf und Abba Naor. Aigner hat als Landtagspräsidentin zu diesem Abend geladen, das Thema: „Der neue alte Wahn – der moderne Judenhass“.

Etwas mehr als eine Viertelstunde wird Aigner sprechen. Am Revers trägt sie einen Button, auf dem zwei Hände symbolisch einen Davidstern schützen. Die CSU-Politikerin hat den grassierenden Antisemitismus und den erstarkenden Rechtsextremismus im Land mehrfach verurteilt. Doch was sie heute sagen wird, geht darüber hinaus. Das macht Aigner am Anfang klar: „Heute werde ich harte Sätze sagen. Weil es sein muss.“

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Es geht ihr um ein Versprechen, das in Deutschland seit dem Ende des Nationalsozialismus zur demokratischen Selbstvergewisserung gehört und das der Holocaust-Überlebende Max Mannheimer auf den Punkt brachte: „Ihr seid nicht für das verantwortlich, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon.“

Aigner sagt, „unsere Demokratie hat einen Schandfleck“, der immer größer und dunkler werde. Sie meint den Judenhass und verweist auf Zahlen der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias), wonach sich in Deutschland 24 antisemitische Vorfälle pro Tag ereignen. Auf Straßen, an Schulen und Hochschulen, in Büros, Vereinen, in Kunst und Kultur – überall müssten Jüdinnen und Juden Angst haben, ihre Identität offen zu leben, so Aigner. Sie habe gedacht, dass man sich – „bis auf wenige unverbesserliche Irrlichter“ – einig gewesen sei, dass in Deutschland, „wo Auschwitz erfunden wurde“, Judenhass nie wieder Platz haben dürfe. „Ich habe mich getäuscht.“

Das „Nie wieder“ würde aber auch von links beerdigt, sagt Aigner

Dann sagt sie einen Satz, den sie später wiederholen wird und den man bisher von keinem anderen Spitzenpolitiker und keiner Spitzenpolitikerin gehört hat: „Das ‚Nie wieder‘ ist tot.“

Die Deutlichkeit fällt auf. Auf Demonstrationen gegen Rechtsextremismus sieht man oft Schilder, auf denen steht: „Nie wieder ist jetzt“ oder „Nie wieder war gestern“. Auch Politiker verwenden diese Formel bei Gedenkfeiern, etwa am 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht. Aigner selbst nutzte bislang Formulierungen wie „Wir konnten das Versprechen – ‚nie wieder' – nicht halten“. Oder sie sagte, dass der erstarkende Rechtsextremismus und Antisemitismus das „Gegenteil von ‚nie wieder‘“ seien. Wie ein Sprecher des Landtags mitteilt, habe sich die Landtagspräsidentin angesichts „derart massiv und enthemmt anwachsenden Judenhasses“ am rechten und linken Rand sowie in der gesellschaftlichen Mitte und im radikal muslimischen Milieu für die neue Formulierung entschieden.

Die Holocaust-Überlebenden Charlotte Knobloch und Abba Naor im Gespräch. Foto: Matthias Balk/Bildarchiv Bayerischer Landtag

Aigner gilt als mögliche Nachfolgerin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wirbt seit Monaten für sie. Laut einer Umfrage des BR hält eine Mehrheit in Bayern (59 Prozent) Aigner für eine „gute Besetzung“ für das höchste Staatsamt. Auch deshalb ist ihre Rede am Mittwochabend bemerkenswert.

Aigner sagt, die Demokratie in Deutschland habe „in Gänze“ Schaden genommen. Radikale Kräfte würden in sozialen Medien, aber auch in den Parlamenten erfolgreich Misstrauen und Wut im Volk sähen. Die Wahlen in Sachsen-Anhalt Anfang September, bei denen die AfD fast 44 Prozent geholt hat, hätten das Land verändert. Rechtsextremisten wie der AfD-Landtagsvizepräsident Hans-Thomas Tillschneider, der „weniger Hitler, mehr Bismarck“ im Geschichtsunterricht fordert, würden gerade triumphieren. Auch in Bayern legt die AfD in Umfragen weiter zu. Im neuen BR24-Bayerntrend kommt sie auf 21 Prozent, so viel wie noch nie im Freistaat.

Das „Nie wieder“ würde aber auch von links beerdigt, sagt Aigner. In Berlin würden Menschen, die sich als links und progressiv verstünden, mit „reaktionären Hardcore-Fanatikern“ auf die Straße gehen und den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 als Widerstand feiern. Sie würden Judenhass „wieder“ zu Notwehr verklären.

Der Antisemitismus ist „ein Wahn, der die Widersprüche der Welt wie eine Verschwörungstheorie erklärt“

„Das ‚Nie wieder‘ ist tot“, das sei ein harter Befund, den man klar benennen müsse, sagt Aigner. Und trotzdem: „Die Totengräber des ‚Nie wieder‘“ dürften nicht das letzte Wort haben. Die Politik, der Rechtsstaat, jeder, der es ernst meine mit einem freien Land, müssten sich entschiedener gegen Judenhasser und Demokratiefeinde stellen. Sie appelliere an die Mehrheit im Land, „unseren Kompass“ nicht wegzuwerfen und Antisemitismus nicht hinzunehmen. Wenn Jüdinnen und Juden bedrängt und angefeindet würden, „dann geht das an die Substanz unseres Landes: die Menschenwürde“.

Bei einer Podiumsdiskussion nach Aigners Rede geht es unter anderem um die Frage, warum der Antisemitismus seit dem 7. Oktober 2023 zum Beispiel an Universitäten und im Kulturbetrieb noch stärker geworden ist. In Deutschland leben rund 200 000 Jüdinnen und Juden, eine Minderheit. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, sagt, es gebe nur eine Erklärung, warum der Antisemitismus trotzdem so verbreitet sei: „Es ist ein Wahn, der die Widersprüche der Welt wie eine Verschwörungstheorie erklärt.“ Der Soziologe und Vizepräsident der Ludwig-Maximilians-Universität, Armin Nassehi, gibt ihr recht. Der Wahn des Judenhasses helfe zweifelnden Menschen, ihre Position in einer unübersichtlichen Welt zu beschreiben. „Antisemitismus hat mit der Realität nichts zu tun“, sagt Nassehi. Daher komme man mit Aufklärung nicht weit.

Zum Schluss fragt die Moderatorin des Abends, die ARD-Hauptstadtkorrespondentin Ilanit Spinner, Ilse Aigner noch einmal, was man eigentlich aus der Geschichte gelernt habe? Dass die Menschenwürde das Wichtigste sei, sagt Aigner. Und dass es in der Regel keine Wundertaten brauche, sondern nur einen Grundanstand.