„Ja, die Ilse.“ Als Ilse Aigner schon einmal als mögliche Kandidatin für ein höheres politisches Amt gehandelt worden ist, da haben manche Männer in der CSU über die damalige bayerische Wirtschaftsministerin bevorzugt nur mit dem Vornamen gesprochen. Wer ein Gespür für die fein dosierte Herablassung hatte, die da allzu oft mitschwang, sagte eigens noch „Aigner“ dazu. Aber durchgesetzt haben sich dann die anderen und mit ihnen Markus Söder, der 2018 bayerischer Ministerpräsident wurde, während Aigner noch ein paar Monate als Verkehrsministerin in seinem Kabinett saß und im November 2018 Landtagspräsidentin wurde.