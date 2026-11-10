Die CDU -Führung hat Ilse Aigner , 61, als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar nominiert. Sie wolle Kandidatin der „starken Mitte“ sein, sagte sie am Montag in Berlin . „Ich mache Politik eben, um Gräben zu überwinden, um die Menschen auch zusammenzubringen, auch um diejenigen zu erreichen, die vielleicht das Gefühl haben, abseits zu stehen.“

Und wer genau ist nun diese Ilse Aigner aus dem oberbayerischen Feldkirchen-Westerham, einem kleinen Ort zwischen München und Rosenheim?

Sie kann Landtagspräsidentin, ...

Ilse Aigner im Plenarsaal des Landtags am Rednerpult. Foto: Sven Hoppe/dpa

Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, ...

Ilse Aigner bei einem privaten Besuch auf dem Münchner Oktoberfest. Foto: Johannes Simon Ilse Aigner bei einem privaten Besuch auf dem Münchner Oktoberfest. Foto: Johannes Simon sie trägt Tracht, Kostüm und Hosenanzug, je nach Anlass.

Große Robe kann Ilse Aigner auch, wie im Bild beim Bundespresseball, oder am Grünen Hügel bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth.

Ilse Aigner und Frank-Walter Steinmeier beim Bundespresseball 2009. Foto: Mathias Krohn/Eventpress/IMAGO

Das Gewand der wohl ersten Bundespräsidentin scheint also schonmal über jede Diskussion erhaben zu sein.

Ilse Aigner : Eine, die verbindet – und die sich wehren kann Ilse Aigner ist fest verwurzelt in Oberbayern, gilt als volksnah, bodenständig und freundlich. Doch das bayerische Parlament führt sie mit strenger Hand. Als erste Frau wird sie nun wohl Bundespräsidentin in Berlin. SZ Plus Von Katja Auer ...

Ein politisches Alpha-Tier, wie so manche ihrer männlichen Weggefährten, ist die Oberbayerin nicht – sondern gilt als bodenständig, freundlich und beliebt.

Ilse Aigner mit Schultüte. Foto: Privatarchiv Ilse Aigner

Dass sie einmal für das höchste Amt der Bundesrepublik nominiert würde...

Ilse Aigner als Teenager. Foto: Privatarchiv Ilse Aigner

war zu Schulzeiten natürlich nicht absehbar.

Ilse Aigner an einer Fernsehantenne. Foto: Privatarchiv Ilse Aigner

Nach ihrem Realschulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung als Radio- und Fernsehtechnikerin und später eine Fortbildung zur staatlich geprüften Elektrotechnikerin – und arbeitete dann in der Hubschrauberentwicklung.

Ilse Aigner auf dem Rennrad. Foto: Privatarchiv Ilse Aigner

Sportlich war Ilse Aigner unterwegs – doch es gab auch schwere Einschnitte in ihrem Leben: Schon vor ihrem 18. Geburtstag musste ein Tumor in ihrem Rücken entfernt werden, der lange unentdeckt geblieben war und ihr schlimme Schmerzen bereitete. Eine Querschnittslähmung drohte. Ihr Blick aufs Leben, sagt Aigner, auf das, was wirklich wichtig sei, habe sich dadurch drastisch verändert.

Aigners politische Karriere begann in der Kommunalpolitik. Sie war Gemeinderätin in ihrer Heimat Feldkirchen-Westerham und gehörte dem Kreistag von Rosenheim an. Seit 1985 ist sie Mitglied der CSU.

Johann Böhm (CSU) hält nach seiner Wahl zum Landtagspräsidenten 1994 die Antrittsrede. Die beiden jüngsten Abgeordneten, Ilse Aigner und Markus Söder, sind an diesem Tag die Schriftführer. Foto: Rolf Poss via www.imago-images.de Johann Böhm (CSU) hält nach seiner Wahl zum Landtagspräsidenten 1994 die Antrittsrede. Die beiden jüngsten Abgeordneten, Ilse Aigner und Markus Söder, sind an diesem Tag die Schriftführer. Foto: Rolf Poss via www.imago-images.de 1994 zog sie erstmals in den Landtag ein – zusammen mit einem aufstrebenden jungen Mann aus dem Fränkischen: Markus Söder.

Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner hält mehrere Sträuße Blumen im Arm, nachdem sie ihren Amtseid abgelegt hat. Foto: Tim Brakemeier/dpa

1998 dann der Wechsel in den Bundestag, wo sie bis 2013 blieb. Von 2008 bis 2013 war sie Bundesagrarministerin unter Angela Merkel – bis CSU-Chef Horst Seehofer sie 2013 nach München holte.

Aigner und Seehofer bei der Eröffnung der Wiesn 2009. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Aigner zog wieder in den Landtag ein und wurde Wirtschaftsministerin, später – unter Söder und bevor sie Landtagspräsidentin wurde – war sie kurzzeitig Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr.

Auch bei der „Fastnacht in Franken“ ist Ilse Aigner ein gern gesehener und immer aufwändig verkleideter Gast - wie hier im Jahr 2017. Foto: Daniel Karmann Auch bei der „Fastnacht in Franken“ ist Ilse Aigner ein gern gesehener und immer aufwändig verkleideter Gast - wie hier im Jahr 2017. Foto: Daniel Karmann/dpa Auch für einen Spaß ist Aigner zu haben - beim Frankenfasching in Veitshöchheim jedenfalls können sich ihre Kostüme immer sehen lassen.

Die Wasserwacht-Chefin Aigner grüßt bei der Seeüberquerung Tutzing-Ammerland den ältesten Teilnehmer, Friedrich Belli aus Waldram. Foto: Franz-Xaver Fuchs

Die 61-Jährige gilt als nahbar und bürgernah, als uneitel, ausgleichend, kommunikativ – und sie hört den Menschen zu. Und genau so will sie auch als Bundespräsidentin sein.

Auch bei der Hauptalmbegehung auf der Tanneralm bei Jachenau hat sie ein offenes Ohr für die Almbauern Foto: Andreas Gebert/dpa Auch bei der Hauptalmbegehung auf der Tanneralm bei Jachenau hat sie ein offenes Ohr für die Almbauern Foto: Andreas Gebert/dpa „Mit Herz und mit Verstand“ will Ilse Aigner bei einer Wahl an die Staatsspitze gegen die zunehmende Spaltung der Gesellschaft angehen, sagte sie am Tag ihrer Nominierung.

Die Verwurzelung in ihrer oberbayerischen Heimat, sie kommt aus der kleinen Gemeinde Feldkirchen-Westerham, wo sie noch immer lebt, gehört fest zur Person Ilse Aigner.

Ilse Aigner und die Bürgermeisterin von Garmsch-Partenkirchen, Elisabeth Koch, beim Alpenregionstreffen von 9000 Gebirgsschützen vor zwei Jahren. Foto: IMAGO/B. Lindenthaler

Als bayerische Landtagspräsidentin hat sie gezeigt, dass sie überparteilich agieren, aber auch klare Kante, etwa gegen die AfD, zeigen kann.

Ilse Aigner im Bayerischen Landtag. Foto: Sven Hoppe/dpa

CSU-intern führt sie seit mittlerweile 15 Jahren den größten Bezirksverband Oberbayern – niemand hat ihr dieses Amt je streitig gemacht.

Ilse Aigner beim CSU-Parteitag in München. Foto: Wolfgang Maria Weber/Imago

Nun also hat Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz dem Vorstand seiner Partei offiziell die bayerische Landtagspräsidentin als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar vorgeschlagen. Auch die SPD-Spitze hat sich bereits hinter die CSU-Politikerin gestellt.

Frank-Walter Steinmeier in der Bundesversammlung bei seiner Wahl zum Bundespräsidenten. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Am 30. Januar 2027 kommt in Berlin die Bundesversammlung zusammen und wählt das neue Staatsoberhaupt. 1260 Männer und Frauen – 630 Abgeordnete des Deutschen Bundestags und 630 von den Landtagen gewählte Delegierte – treffen sich im Plenarsaal des Bundestags, im ersten Wahlgang benötigt ein Bewerber mindestens 631 Stimmen, um gewählt zu sein. CDU, CSU und SPD haben zusammen etwa 50 Stimmen mehr.

Frank-Walter Steinmeier und Ilse Aigner beim Festakt zum 100. Jubiläum des Deutschen Museums in München. Foto: Stephan Rumpf

Wird Aigner gewählt, tritt sie mit dem Beginn des 19. März 2027 die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier an. Dessen Amtszeit endet um Mitternacht am 18. März.