2. April 2019, 18:46 Uhr Illertissen Zoll stellt massenhaft Pyrotechnik sicher

Der Zoll hat in einer Wohnung in Illertissen mehr als 1400 verbotene Böller sichergestellt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der vergangenen Woche fanden Lindauer Fahnder neben zahlreichen Pyroknallern auch 14 Kugelbomben sowie eine selbst gebastelte, mehrere Meter lange Böllerkette gefunden, wie das Zollfahndungsamt München am Dienstag mitteilte. Der 47-Jährige Tatverdächtige, der in einem Mehrfamilienhaus lebt, war wegen einer abgefangenen Postsendung eines polnischen Pyro-Shops ins Visier der Fahnder geraten. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Die Zollfahnder stellten bei dem Mann auch Abschussvorrichtungen sowie Material und Gerätschaften zur Herstellung von Kugel- und Rohrbomben sicher. Da auch Chemikalien, selbstgemischte Pulver und Granulate gefunden wurden, war eine technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes dort.