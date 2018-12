21. Dezember 2018, 18:57 Uhr "Ich mache nur das, was mir wichtig erscheint" Die Stehauf-Frau

Pia Beckmann wurde in einem Alter als Oberbürgermeisterin abgewählt, in dem andere Karrieren erst starten. Für die Krise ist sie heute dankbar

Interview Von Olaf Przybilla

Zwischen 1948 und 2002 hatte die Bischofsstadt Würzburg keinen Oberbürgermeister von der CSU. Dann trat die promovierte Linguistin Pia Beckmann an und beendete diese Durststrecke mit einem historischen Sieg. Vor zehn Jahren, nach einer Amtszeit, wurde sie überraschend abgewählt, im Alter von damals 44 Jahren. Was macht man da? Ein Gespräch über Triumphe und Täler, Unterschiede zwischen Frauen und Männern und das Glück, keine Berufspolitikerin mehr zu sein.

SZ: Frau Beckmann, Sie sind im Jahr 2002 mit 38 Jahren zur ersten Oberbürgermeisterin von Würzburg gewählt worden. Ein Triumph fürs Geschichtsbuch, zumal die CSU ursprünglich gar keinen Kandidaten aufstellen wollte.

Pia Beckmann: Ich war damals eine in der CSU-Stadtratsfraktion, die gesagt hat: Wir brauchen aber jemanden, der antritt. Würzburg war zu der Zeit ohne genehmigungsfähigen Haushalt, mit desaströser Finanzlage. Da muss man dem Wähler doch ein Angebot machen, war meine Meinung.

Und also mussten Sie selbst ran.

Mit der Bitte des Vorsitzenden: Mach du das, hatte ich weder gerechnet, noch war ich darauf eingestellt. Zunächst habe ich das abgelehnt. Erst später hab' ich mir gedacht: Okay, ich versuch's. Als ich dann tatsächlich Oberbürgermeisterin geworden bin, war da Freude, klar. Aber während die anderen am Wahlabend ausgelassen gefeiert haben, habe ich schon umgestellt: Was musst du jetzt tun? Im Kopf hab ich schon Gespräche terminiert.

Sie sind und waren damals schon Mutter von vier Kindern. Wie sehr nervte da die Frage: Wie schafft man das als Mutter?

Diese Frage wird keinem Mann gestellt. Diese Frage ist das untrügliche Zeichen dafür, dass Frauen und Männer immer noch unterschiedlich behandelt werden in unserer Gesellschaft. Genauso wie ein Mann das hinkriegen muss mit vier Kindern, muss eine Frau das hinkriegen. Punkt.

Ein Thema, das Sie umtreibt?

Oh ja: Frauen sind in Führungsaufgaben sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik deutlich unterrepräsentiert. Und das, obwohl Frauen sowohl in den Schulen als auch in den Hochschulen die besseren Absolventen stellen. Es gibt keinen einzigen sachlichen Grund, Frauen so auszuschließen. Entscheidungen werden am besten dialektisch gefällt. Ich bin überzeugt davon, dass Entscheidungen, die zu gleichen Teilen Mann und Frau treffen, zu besseren Ergebnissen führen. Verzeihen Sie: Die großen Katastrophen des vergangenen Jahrhunderts: Erster und Zweiter Weltkrieg - die fanden, soweit ich das sehe, ohne maßgebliche Mitwirkung von Frauen statt. Frauen waren nur die Leidtragenden. Und heute? Die Finanzkrise, der sogenannte Dieselskandal - wo haben da Frauen entscheidend mitgewirkt?

Pia Beckmann ist mit sich im Reinen. (Foto: Daniel Peter)

Vertreten Sie das in dieser Vehemenz schon immer?

Nein. Das hat sich bei mir im Lauf der Jahre immer deutlicher herausgebildet. Ich muss gestehen, dass ich anfangs noch diese naive Haltung hatte: Wenn du es geschafft hast als Frau, können das doch die anderen genauso. Als OB und danach in der Wirtschaft habe ich ja selbst Personal eingestellt. Wie Frauen und Männer in Bewerbungsgesprächen auftreten, das ist ein himmelweiter Unterschied. Männer haben einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Selbst wenn sie nur 70 Prozent der Kompetenz haben, stellen sie sich hin und tun so, als hätten sie 110 Prozent. Ich kritisiere das nicht, das kann man auch positiv sehen. Und eigentlich sollten das auch Frauen so tun. Das Problem ist nur: Die Entscheidungsgremien sind meistens männlich besetzt. Wäre das mal anders, würde sich das einspielen. Nur: Wir können darauf nicht noch 100 Jahre warten.

Zurück nach Würzburg. Da hatte sich am Ende ihrer Amtszeit die Finanzsituation ja durchaus zum Positiven gewendet.

Aber absolut. Wir hatten einen ausgeglichenen Haushalt, sogar Rücklagen gebildet. Diese Amtszeit war erfolgreich, auch wenn das am Ende nicht dazu geführt hat, dass ich die Stichwahl gewonnen habe.

Viele haben das als Sensation empfunden: Abwahl nach nur einer Amtszeit.

Das war es aber nicht. Als sich die vier Kandidaten nach dem ersten Wahlgang verbündet haben, gegen mich sozusagen, da war mir klar, dass es schiefgehen kann.

Trotzdem: Es muss sich brutal anfühlen.

Dass sich ein solcher Wahlabend erst mal wie eine Katastrophe anfühlt, ist klar. Aber das war definitiv in meinem Leben eine Wende zum Besseren. Ich fühle mich absolut privilegiert, dass ich seit mehr als zehn Jahren wieder Frau meiner Zeit bin. Die Erkenntnis, dass man nichts mehr werden will und werden muss, schenkt einem ein Höchstmaß an Freiheit. Ich genieße das sehr. Und mache nur das, was mir wichtig erscheint. Ideale Voraussetzungen für ein erfüllendes Leben.

Behaupten mögen so was viele. Leute, die Sie gut kennen, sagen aber: Bei Ihnen scheint das tatsächlich so zu sein. Die Krise als größte Chance im Leben.

Ich bin absolut dankbar dafür. Jeder erlebt Niederlagen. Das Entscheidende ist aufzustehen und weiterzugehen. Ich habe mich drei Monate nach der Wahlniederlage selbständig gemacht mit einer Unternehmensberatung und an der Universität einen Lehrauftrag angenommen.

Diesmal nicht in Sprachwissenschaften, wie vor Ihrem Leben als OB, sondern in Wirtschaftsinformatik.

Das war eine Herausforderung, klar. Ich musste erst mal neue Vorlesungen konzipieren. Meine Erfahrungen als Oberbürgermeisterin halfen da natürlich sehr.

Fühlten Sie sich denn gut aufgefangen von der CSU? Mit 44 beginnen politische Karrieren oft erst richtig. Ihre war da, bis aufs Amt als Stadträtin, bereits zu Ende.

Ach, wissen Sie: Jeder will immer auf der Seite der Gewinner sein. Schwamm drüber, damit befasse ich mich gar nicht mehr. Das Mandat als Stadträtin habe ich angenommen, weil ich die mehr als 36 000 Menschen, die mir ihre Stimme gegeben haben, nicht enttäuschen wollte. Aber ich habe mich entschieden, aus der zweiten Reihe zu agieren. Für mich war klar, dass ich danach, nach dieser Amtszeit als Stadträtin, aus der aktiven Politik aussteige.

Sie haben sich sogar dagegen verwahrt, in der Ahnengalerie ehemaliger Würzburger Oberbürgermeister im Rathaus in Öl gemalt zu werden.

Ich hatte mir eine Fotografie gewünscht, was Modernes. Passt zu mir, war nicht erwünscht. Also hab ich's erst mal gelassen.

Ein Ausstieg also aus der Politik mitten im Leben. Eine ungewöhnliche Sache.

Aber warum eigentlich? Ich war noch nie eine klassische Parteipolitikerin. Man hat mich damals gefragt, ob ich in die Politik will, weil ich mich gesellschaftspolitisch engagiert hatte. Genau da mache ich seither weiter. Ich habe, seit ich nicht mehr Oberbürgermeisterin bin, gemeinsam mit Mitstreitern große Projekte durchgezogen: Zum Beispiel eine Auktion für Menschen mit Behinderung zugunsten eines Notfallfonds. Auch eine CD zugunsten von Geflüchteten, für medizinische Hilfe, die gesetzlich nicht gewährt wird.

Seit 2017 nun die Initiative "pics4peace", ein Projekt für junge Menschen gegen Extremismus. Wie kam es dazu?

Ich hatte 2016 das erste Mal im Leben Angst um unsere Demokratie. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns in dieser Zeit überparteilich an der Hand nehmen müssen, um uns gegen Populismus zu wehren. Unser pics4peace-Verein will junge Leute motivieren, in ihrer Sprache kreativ Stellung zu beziehen. Wir verstehen uns als Sprachrohr zur Politik, online wie offline. Schon bei der ersten Veranstaltung in Würzburg kamen 200 junge Leute. Dazu Vertreter aller Parteien, vom damaligen CSU-Justizminister über den CDU-OB bis zur Linken Liste. Inzwischen haben wir in Augsburg angefangen, in München, Mannheim, Heidelberg und Berlin sind wir auf dem Weg. Es gibt in unserer Demokratie Probleme mit der Kommunikation, auch zwischen den Generationen. Die müssen wir mit neuen Wegen überwinden.

Sie sind weiterhin CSU-Mitglied. Waren Sie da denn einverstanden mit der Linie Ihrer Partei vor der Landtagswahl? Stichwort: Populismus.

Nein, natürlich nicht. Es gab in dieser Zeit Situationen, in denen ich ernsthaft mit dem Gedanken gespielt habe, aus der Partei auszutreten. Wegen menschenverachtender Äußerungen zum Beispiel. Aber ich habe mich entschieden, in der CSU zu bleiben. Etwas ändern kann man nur von innen heraus. Auch, was den Gebrauch unserer Sprache betrifft.

Sie sind ausgebildete Linguistin.

Die Sprache macht die Politik. Und zwar in einem Ausmaß, das uns oft gar nicht bewusst ist. Die Art, wie etwas ausgedrückt wird, was wir hören und lesen, wirkt sich direkt auf unser Gehirn aus. Wie ein Klebstoff, der Ideen miteinander verknüpft, bis sie sich verfestigt haben. Das ist es, was wir mit Frames bezeichnen. Das Wort "Flüchtlingswelle" etwa verschweigt, dass es da um Menschen auf der Flucht geht. Das Wort "Missbrauchsfälle" wiederum verschweigt, dass es um sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen geht. Wer realisiert - und das funktioniert über Sprache -, dass es da jeweils um schutzbedürftige Menschen geht, der wird gezielter Konsequenzen ergreifen. Sprache ist nie unschuldig. Sie schafft Realitäten.

Das Demokratieprojekt pics4peace wird unterstützt vom Berliner Künstler Winfried Muthesius und dem PEN-Zentrum Deutschland. Es findet sich im Internet unter www.pics4peace.de