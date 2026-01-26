Wie weit will die AfD noch gehen? In der Migrationspolitik legt die Rechts-außen-Partei seit Jahren eine menschenfeindliche Forderung nach der anderen vor, die Verrohung scheint keine Grenzen zu kennen. Der jüngste Vorschlag der bayerischen AfD-Fraktion: eine neue Abschiebepolizei, die „ähnlich wie das ICE“ in den USA Jagd nach Ausländern macht, die das Land verlassen sollen.