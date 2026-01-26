Zum Hauptinhalt springen

MeinungTrump als VorbildEin bayerisches ICE? Die Verrohung der AfD kennt keine Grenzen

Portrait undefined Thomas Balbierer

Kommentar von Thomas Balbierer

Lesezeit: 2 Min.

In Minneapolis erschossen ICE-Beamte am Wochenende einen 37-jährigen Krankenpfleger.
In Minneapolis erschossen ICE-Beamte am Wochenende einen 37-jährigen Krankenpfleger. (Foto: Abbie Parr/AP)

Die Rechts-außen-Fraktion fordert eine Abschiebepolizei nach US-Vorbild. Die Ideen der AfD werden immer gefährlicher.

Wie weit will die AfD noch gehen? In der Migrationspolitik legt die Rechts-außen-Partei seit Jahren eine menschenfeindliche Forderung nach der anderen vor, die Verrohung scheint keine Grenzen zu kennen. Der jüngste Vorschlag der bayerischen AfD-Fraktion: eine neue Abschiebepolizei, die „ähnlich wie das ICE“ in den USA Jagd nach Ausländern macht, die das Land verlassen sollen.

Zur SZ-Startseite

Schwarz-orange Koalition in Bayern
:Droht den Freien Wählern das Schicksal der FDP?

Maue Umfragewerte, wenig Impulse und ein alles dominierender Markus Söder: Die Partei von Hubert Aiwanger befindet sich vor der Kommunalwahl in einer Formkrise. Wird sie von der CSU erdrückt? Eine Analyse.

SZ PlusVon Thomas Balbierer und Johann Osel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite