18. September 2018, 18:53 Uhr Huglfing Tödlicher Sturz von Laster

Ein 57 Jahre alter Mann ist bei einem Sturz von einem Lastwagen in Huglfing (Landkreis Weilheim-Schongau) tödlich verunglückt. Der Arbeiter eines Kieswerks fiel aus zunächst ungeklärten Umständen aus mehr als drei Metern von dem Fahrzeug. Der aus Edermünde bei Kassel stammende Mann verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.