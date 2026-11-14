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Requiem in der FrauenkircheAbschied von Hubert Aiwanger

Der Sarg von Hubert Aiwanger steht vor Beginn des Pontifikalrequiems in der Frauenkirche.
Der Sarg von Hubert Aiwanger steht vor Beginn des Pontifikalrequiems in der Frauenkirche.
Foto: Angelika Warmuth/Reuters

Im Liebfrauendom beginnt das Pontifikalrequiem für Hubert Aiwanger. Die Bilder.

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Der Sarg von Hubert Aiwanger steht vor Beginn des Pontifikalrequiems in der Frauenkirche.
Der Sarg von Hubert Aiwanger steht vor Beginn des Pontifikalrequiems in der Frauenkirche.
Sven Hoppe/dpa
Der Sarg von Hubert Aiwanger steht vor Beginn des Pontifikalrequiems in der Frauenkirche.
Der Sarg von Hubert Aiwanger steht vor Beginn des Pontifikalrequiems in der Frauenkirche.
Sven Hoppe/dpa
Trauerfeier für Hubert Aiwanger im Liebfrauendom
Trauerfeier für Hubert Aiwanger im Liebfrauendom
Dominik Fürst
Trauerfeier für Hubert Aiwanger im Liebfrauendom
Trauerfeier für Hubert Aiwanger im Liebfrauendom
Dominik Fürst
Kränze auf dem Domplatz.
Kränze auf dem Domplatz.
Felix Hörhager/dpa
Kränze auf dem Domplatz.
Kränze auf dem Domplatz.
Felix Hörhager/dpa
Polizisten stehen vor dem Pontifikalrequiem für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger auf dem Domplatz des Liebfrauendoms.
Polizisten stehen vor dem Pontifikalrequiem für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger auf dem Domplatz des Liebfrauendoms.
Felix Hörhager/dpa
Polizisten stehen vor dem Pontifikalrequiem für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger auf dem Domplatz des Liebfrauendoms.
Polizisten stehen vor dem Pontifikalrequiem für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger auf dem Domplatz des Liebfrauendoms.
Felix Hörhager/dpa
Die erste Sitzung nach Aiwangers Tod begann mit einer Gedenkminute.
Die erste Sitzung nach Aiwangers Tod begann mit einer Gedenkminute.
Peter Kneffel/dpa
Die erste Sitzung nach Aiwangers Tod begann mit einer Gedenkminute.
Die erste Sitzung nach Aiwangers Tod begann mit einer Gedenkminute.
Peter Kneffel/dpa
Die Fahnen von Bayern (l-r), Deutschland und Europa hängen mit Trauerflor vor dem Wirtschaftsministerium.
Die Fahnen von Bayern (l-r), Deutschland und Europa hängen mit Trauerflor vor dem Wirtschaftsministerium.
Sven Hoppe/dpa
Die Fahnen von Bayern (l-r), Deutschland und Europa hängen mit Trauerflor vor dem Wirtschaftsministerium.
Die Fahnen von Bayern (l-r), Deutschland und Europa hängen mit Trauerflor vor dem Wirtschaftsministerium.
Sven Hoppe/dpa
Im Prinz-Carl-Palais lag ein Kondolenzbuch für Aiwanger aus.
Im Prinz-Carl-Palais lag ein Kondolenzbuch für Aiwanger aus.
Johannes Simon/Getty Images
Im Prinz-Carl-Palais lag ein Kondolenzbuch für Aiwanger aus.
Im Prinz-Carl-Palais lag ein Kondolenzbuch für Aiwanger aus.
Johannes Simon/Getty Images

Der plötzlich gestorbene bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger wird heute mit einem großen Trauerakt im Münchner Liebfrauendom gewürdigt. Um 10.30 Uhr hat ein Pontifikalrequiem unter der Leitung von Kardinal Reinhard Marx, unmittelbar gefolgt von einem Trauerstaatsakt.

Dort wollen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU) und Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl sprechen. Anschließend lädt Söder zu einem Trauerempfang zu Ehren Aiwangers in die Münchner Residenz. Die Beisetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt in seiner Heimat sein.

Zahlreiche Kränze sind vor der Frauenkirche auf dem Domplatz aufgereiht.

Zu dem Trauerakt werden hunderte geladene Gäste erwartet. Aber auch normale Bürger haben grundsätzlich Zugang zur Frauenkirche - laut Erzbischöflichem Ordinariat gibt es insgesamt Platz für bis zu 1100 Menschen.

Zum Gedenken an Hubert Aiwanger ist im Bayerischen Landtag am Platz des Wirtschaftsministers ein Bild von Aiwanger, eine Kerze und ein Blumengesteck mit Trauerflor aufgestellt.

Ministerpräsident Söder hatte Trauerbeflaggung für den Tag der Trauerfeier angeordnet.

Aiwanger, der Bundes- und Landeschef der Freien Wähler war, war am Mittwoch vergangener Woche leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Aiwanger hinterlässt seine Lebensgefährtin, die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler), und zwei Söhne.

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