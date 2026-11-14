Dort wollen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU) und Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl sprechen. Anschließend lädt Söder zu einem Trauerempfang zu Ehren Aiwangers in die Münchner Residenz. Die Beisetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt in seiner Heimat sein.