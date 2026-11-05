Der bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist tot. Das wurde der Süddeutschen Zeitung am Mittwochabend aus Kreisen der Staatsregierung in München bestätigt. Auch die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte am Abend den Tod. Demnach starb der 55-Jährige am Mittwoch in einem Berliner Hotel. Die Todesursache ist noch unklar.

In Berlin sollte Parteichef Aiwanger am Nachmittag an der Eröffnung des neuen Hauptstadtbüros der Freien Wähler teilnehmen und eine Rede halten. Aus FW-Kreisen heißt es, dass er den Termin kurzfristig abgesagt habe, obwohl er bereits in Berlin gewesen sei. Schon am Vortag soll ihm demnach unwohl gewesen sein. Nach der kurzfristigen Absage sei er nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen. Aus dem Bundesvorstand seien dann die Verantwortlichen im Hotel gebeten worden, das Zimmer zu öffnen. Dort sei Aiwanger leblos gefunden worden.

Wer Aiwanger gefunden hat, ist derzeit nicht öffentlich bekannt. Der Wirtschaftsminister des Freistaats war in Berlin unter anderem von Beamten des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) begleitet worden, wie ein LKA-Sprecher mitteilte. Zur Auffindesituation Aiwangers konnte der Sprecher allerdings nichts sagen.

Zum Tod von Hubert Aiwanger : Ein Politiker, wie es ihn nur einmal geben konnte Der Landwirt aus Niederbayern war die zentrale Figur der Freien Wähler. Eigenhändig machte er aus einer kommunalen Kraft eine Regierungspartei. Ein Mann des Volkes, oft belächelt, der zur unverwechselbaren Marke wurde. SZ Plus Von Katja Auer, Sebastian Beck, Andreas Glas und Johann Osel ...

Die Polizei ermittelt, eine Obduktion der Leiche wird voraussichtlich erfolgen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Die Ermittler waren nach dem Fund des Politikers mit Mitarbeitern der Spurensicherung in dem Hotel unterwegs, die Gerichtsmedizin wurde gerufen.

„Die konkrete Auffindesituation kann aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht preisgegeben werden“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. In dem Hotel laufen die Ermittlungsarbeiten, wie etwa die Spurensuche, gegebenenfalls gibt es auch eine Zeugenbefragung. Die Mordkommission ermittelt wegen der Bedeutung des Falls – und um ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen. Das Todesermittlungsverfahren war noch am Mittwoch eingeleitet worden.

Schockierte Reaktionen aus der Politik

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schrieb am Mittwochabend auf der Plattform X, Aiwangers plötzlicher Tod sei eine „absolute Tragödie“. Die Nachricht habe ihn „zutiefst geschockt“, so Söder. Die Gedanken seien nun „zuerst bei seiner Familie und seinen Kindern. Wir trauern mit ihnen und beten für sie“.

Ilse Aigner (CSU), die Präsidentin des Bayerischen Landtags, sprach in einer offiziellen Mitteilung von einem „schweren Verlust für den Bayerischen Landtag und für die Politik in Bayern“. Es herrsche Bestürzung und Fassungslosigkeit. „Unsere Gedanken gelten seiner trauernden Familie. Ihnen gilt unser herzliches Beileid“, so Aigner.

Reaktionen auf den Tod von Hubert Aiwanger : „Wir sind alle zutiefst geschockt“ Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger ist völlig unerwartet gestorben. Weggefährten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind erschüttert. ...

Hubert Aiwanger wurde am 26. Januar 1971 im niederbayerischen Ergoldsbach geboren und wuchs auf dem elterlichen Bauernhof in Inkofen-Rahstorf auf. Als Landwirt war er ein Seiteneinsteiger in der Politik: 2001 trat er der parteifreien Wählergruppe bei, im Jahr 2006 wurde er bei der Delegiertenversammlung der Freien Wähler überraschend zum Landesvorsitzenden gewählt. Bei der Landtagswahl im September 2008 gelang den Freien Wählern unter seiner Führung mit 10,2 Prozent der Stimmen der Einzug ins Maximilianeum. Mit 21 Sitzen wurden die FW auf Anhieb die drittstärkste Kraft im Landtag.

In den folgenden Jahren profilierte sich Aiwanger als scharfzüngiger Anführer der Opposition und zählte zu den bestimmenden Persönlichkeiten der bayerischen Politik. Zu seinen großen Erfolgen gehörten der Kampf gegen die Studiengebühren und die Rückkehr zum neunstufigen Gymnasium. Seit 2018 gehörte Aiwanger als Wirtschaftsminister der Koalitionsregierung mit der CSU an. 2023 geriet er wegen der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten bundesweit in die Schlagzeilen. Die Koalition stürzte daraufhin in eine schwere Krise, Aiwanger indes benannte seinen Bruder als Urheber des Pamphlets und blieb im Amt.

Aiwanger war mit der Regensburger Landrätin Tanja Schweiger liiert, die ebenfalls den Freien Wählern angehört. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne.