Der bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist tot. Das wurde der Süddeutschen Zeitung am Mittwochabend aus Kreisen der Staatsregierung in München bestätigt. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet. Demnach starb der 55-Jährige am Mittwoch in einem Berliner Hotel. Die Todesursache ist noch unklar.

In Berlin sollte Parteichef Aiwanger am Nachmittag an der Eröffnung des neuen Hauptstadtbüros der Freien Wähler teilnehmen. Aus FW-Kreisen heißt es, dass er den Termin kurzfristig abgesagt habe, obwohl er bereits in Berlin gewesen sei. Danach sei er nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen. Aus dem Bundesvorstand seien dann die Verantwortlichen im Hotel gebeten worden, das Zimmer zu öffnen. Dort sei Aiwanger tot gefunden worden.

Hubert Aiwanger wurde am 26. Januar 1971 im niederbayerischen Ergoldsbach geboren und wuchs auf dem elterlichen Bauernhof in Inkofen-Rahstorf auf. Als Landwirt war er ein Seiteneinsteiger in der Politik: 2001 trat er der parteifreien Wählergruppe bei, im Jahr 2006 wurde er bei der Delegiertenversammlung der Freien Wähler überraschend zum Landesvorsitzenden gewählt. Bei der Landtagswahl im September 2008 gelang den Freien Wählern unter seiner Führung mit 10,2 Prozent der Stimmen der Einzug ins Maximilianeum. Mit 21 Sitzen wurden die FW auf Anhieb die drittstärkste Kraft im Landtag.

In den folgenden Jahren profilierte sich Aiwanger als scharfzüngiger Anführer der Opposition und zählte zu den bestimmenden Persönlichkeiten der bayerischen Politik. Zu seinen großen Erfolgen gehörten der Kampf gegen die Studiengebühren und die Rückkehr zum neunstufigen Gymnasium. Seit 2018 gehörte Aiwanger als Wirtschaftsminister der Koalitionsregierung mit der CSU an. 2023 geriet er wegen der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten bundesweit in die Schlagzeilen. Die Koalition stürzte daraufhin in eine schwere Krise, Aiwanger indes benannte seinen Bruder als Urheber des Pamphlets und blieb im Amt.

Aiwanger war mit der Regensburger Landrätin Tanja Schweiger liiert, die ebenfalls den Freien Wählern angehört. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne.