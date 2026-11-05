Die Obduktion war eigentlich nur eine Formsache - aber sie bringt Gewissheit: Der bayerische Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger ist nach dem vorläufigen Ergebnis ohne Fremdverschulden gestorben. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Berlin nach der bisherigen rechtsmedizinischen Untersuchung des Leichnams mit, die am Donnerstagmorgen erfolgte. Der 55 Jahre alte bayerische Wirtschaftsminister von den Freien Wählern war am Mittwoch tot in einem Berliner Hotel gefunden worden.

Er hatte bei der Eröffnung des Hauptstadtbüros seiner Partei sprechen sollen, sagte den Termin aber aus gesundheitlichen Gründen ab. Danach war er nicht mehr erreichbar. Am Abend wurde der Vater zweier Söhne leblos in seinem Zimmer gefunden.

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Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte den Tod und leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, um „die konkrete Todesursache und den Hergang des Todes herauszufinden sowie ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen“, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Ermittler waren nach dem Fund des Politikers mit Mitarbeitern der Spurensicherung in dem Hotel unterwegs, die Gerichtsmedizin wurde gerufen. Die 6. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin ermittelt wegen der Bedeutung des Falls – und um ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen.

Im Rahmen des eingeleiteten Todesermittlungsverfahrens stehen noch weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen an, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Wer Aiwanger fand, ist derzeit nicht öffentlich bekannt. Der Wirtschaftsminister des Freistaats war in Berlin unter anderem von Beamten des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) begleitet worden, wie ein LKA-Sprecher am Morgen in München mitteilte. Zur Auffindesituation Aiwangers konnte der Sprecher allerdings nichts sagen.

Obduktion Es handele sich nicht um strafrechtliche Ermittlungen, betonte die Staatsanwaltschaft seit Mittwochabend. Daraus kann man schlussfolgern, dass zunächst keine Hinweise auf ein Verbrechen bei der Polizei vorlagen. Die Staatsanwaltschaft wollte sich dazu aber nicht konkret äußern, sondern verwies auf die laufenden Untersuchungen. Eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamts war nach dem Fund der Leiche mit Experten der Spurensicherung in dem Hotel unterwegs, die Gerichtsmedizin wurde gerufen. Die Mordkommission ermittelte allerdings wegen der Bedeutung des Falls – und um ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen.

Aiwangers Tod hatte große Bestürzung ausgelöst. Auch der Ministerpräsident wirkte am Morgen mitgenommen. Markus Söder (CSU) trat im Nürnberger Heimatministerium vor die Mikrofone, der Himmel war strahlend blau, höchst unpassend für den Anlass. Hubert Aiwanger, sagte Söder, hinterlasse eine „tiefe Lücke“ in der Politik. Er, Söder, habe die Nachricht vom Tode des stellvertretenden Ministerpräsidenten in der Nacht vom Mittwoch erfahren. Und habe es, wie viele andere, „nicht glauben können“. Er sei „schockiert“. Und „getroffen“.

Ministerpräsident Markus Söder äußert sich zum Tod Hubert Aiwangers. Daniel Karmann/dpa

Das Verhältnis der beiden, Söder und Aiwanger, galt nie als unkompliziert. Wie denn auch? Als Chef der Freien Wähler warb Aiwanger um dieselben Wählerinnen und Wähler wie der CSU-Chef, da konnte es schon mal ruppiger werden. Man rieb sich aneinander. Auch das sparte Söder an diesem Vormittag nicht aus. Nicht immer einer Meinung sei man gewesen, sagte er. Gut zusammengearbeitet habe man trotzdem.

Söder schien immer hohen Respekt vor dem Rhetor Aiwanger zu haben, dem Volkstribun aus Niederbayern, einem Mann, der aus dem Stegreif ähnlich pointiert formulieren konnte wie er selbst. Am Donnerstagvormittag wurde das mehr als deutlich. Eine „prägende Figur der bayerischen Politik“ nannte er Aiwanger, den Wirtschaftsminister in seinem Kabinett. Ein „echtes Mannsbild“, „starker Bayer“ und ein „warmherziger Mensch“ sei er gewesen. Einer „aus dem ländlichen Raum“, gesegnet mit einem „großen Herzen“. Einer, der sich um die großen Dinge gekümmert habe. Und um die kleinen.

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Noch in der Nacht hatte Söder eine knappe Stellungnahme veröffentlicht, auch aus der konnte man seine Erschütterung ablesen. „Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger“, schrieb er, sei „eine absolute Tragödie“. Alle seien „zutiefst geschockt“, die Gedanken nun bei dessen Familie und dessen Kindern: „Wir trauern mit ihnen und beten für sie.“ Am Mikrofon sagte Söder: „So einer fehlt.“ Und mit brüchiger Stimme: „Wir werden ihn nicht vergessen.“

Im Prinz-Carl-Palais in München soll anlässlich des Todes ab Freitag ein Kondolenzbuch ausliegen. Am Freitagnachmittag werde Söder sich mit der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) dort eintragen, „wo sich viele Bürgerinnen und Bürger noch einmal von ihm verabschieden können“, sagte Söder. Am Donnerstag hatte er Trauerbeflaggung an staatlichen Dienstgebäuden in Bayern angeordnet.