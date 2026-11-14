Der plötzlich gestorbene bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wird an diesem Samstag mit einem großen Trauerakt im Münchner Liebfrauendom gewürdigt. Um 10.30 Uhr hat ein Pontifikalrequiem unter der Leitung von Kardinal Reinhard Marx begonnen, um 12 Uhr schließt sich ein Trauerstaatsakt an. Anschließend lädt Ministerpräsident Markus Söder ( CSU ) zu einem Trauerempfang zu Ehren Aiwangers in die Münchner Residenz ein.

Bei dem Staatsakt im Dom gibt es zunächst je eine Ansprache von Söder und Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Anschließend redet FW-Fraktionschef Florian Streibl. Danach gibt es zwei weitere Nachrufe auf Aiwanger, einen von Hubert Stärker, dem Präsidenten des bayerischen Jagdverbands und einen von Professorin Veronika Grimm.

Requiem in der Frauenkirche : Abschied von Hubert Aiwanger Im Liebfrauendom beginnt das Pontifikalrequiem für Hubert Aiwanger. Die Bilder. ...

Das Requiem zuvor wird vom Vokalensemble der Münchner Dommusik, dem Domorchester und der Sopranistin Katja Stuber gestaltet unter der Leitung von Domkapellmeisterin Lucia Hilz. Zu hören sein werden Auszüge aus dem Requiem in D-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Domkantor Benedikt Celler spielt die Orgel.

Nach dem Trauerstaatsakt wird der Sarg aus dem Dom geleitet. Auf dem Domplatz gibt es eine Verabschiedungszeremonie mit den Waakirchener Gebirgsschützen, Jagdhornbläsern und Böllerschützen.

Die Freie Wähler haben aus verschiedenen Teilen Bayerns Busfahrten zur Trauerfeier organisiert. Ein Teil der etwa 2000 Sitzplätze in der Liebfrauenkirche soll frei zugänglich sein. Es kann jedoch sein, dass der Platz nicht für alle Trauergäste reicht.

Aiwanger, der auch Bundes- und Landeschef der Freien Wähler war, war am Mittwoch vergangener Woche leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Der Niederbayer hinterlässt seine Lebensgefährtin, die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler), und zwei Söhne.

Schweiger meldete sich am Dienstag erstmals nach Aiwangers Tod selbst öffentlich zu Wort. „Hubert Aiwanger ist tot. Diese Nachricht hat viele am Mittwochabend überrollt. Uns als Familie in ganz besonderer Weise“, schrieb sie auf Instagram. „Wir haben nun im engen Kreis der Familie die erste Trauer verarbeitet.“ Beigesetzt werden solle Aiwanger „zu Hause“, kündigte Schweiger an.

Nachruf : Der Mann, der die CSU das Fürchten lehrte Ihr da oben, wir da unten: Das war die Weltordnung von Hubert Aiwanger. Er hat sich immer gekümmert um die Sorgen der einfachen Leute, aber auch nie gezögert, ihre Ressentiments zu bedienen. Die Geschichte einer Zerreißprobe. SZ Plus Von Katja Auer, Sebastian Beck, Roman Deininger, Andreas Glas und Johann Osel ...

Die 48-Jährige bedankte sich für „die überwältigende Anteilnahme“ und „bei allen, die gebetet haben, zusammengekommen sind, ihn in Hubertusfeiern und anderen Gottesdiensten gewürdigt haben, ihn in ihre Mitte genommen haben. Ebenso bei denen, die uns mit Nachrichten von gemeinsamen Begegnungen berichteten.“

Der bayerische Landtag hat Aiwanger am Donnerstag mit einer Schweigeminute geehrt. Landtagspräsidentin Ilse Aigner würdigte den langjährigen Freie-Wähler-Vorsitzenden als Vollblutpolitiker durch und durch, als Gesicht Bayerns und seiner Partei, als leidenschaftlichen politischen Streiter: „Mit Hubert Aiwanger verliert Bayern, verliert Deutschland, verlieren wir eine prägende Gestalt der Politik, einen beherzten Kämpfer für Freiheit und Demokratie.“ Vor Aiwangers leerem Platz auf der Regierungsbank waren ein Foto, eine Kerze und Blumen aufgestellt.

Aigner erinnerte daran, dass es das erste Mal seit dem Tod des ehemaligen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß vor 38 Jahren sei, dass ein aktives Mitglied der Staatsregierung im Amt starb.

Unterdessen nahm der Nachfolger Aiwangers als Abgeordneter, der Straubinger Gastronom Stephan Weckmann, erstmals an einer Landtagssitzung teil. Wer Aiwanger als Vize-Ministerpräsident, als Wirtschaftsminister sowie als FW-Bundes- und -Landesvorsitzender folgen wird, ist offen. Zuletzt hatte es von den Freien Wählern geheißen, dies solle erst nach Trauerakt und Beisetzung entschieden werden.