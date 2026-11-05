Der Ministerpräsident wirkt mitgenommen. Am Vormittag tritt Markus Söder ( CSU ) im Nürnberger Heimatministerium vor die Mikrofone, der Himmel ist strahlend blau, höchst unpassend für den Anlass. Hubert Aiwanger , sagt Söder, hinterlasse eine „tiefe Lücke“ in der Politik. Er, Söder, habe die Nachricht vom Tode des stellvertretenden Ministerpräsidenten in der Nacht vom Mittwoch erfahren. Und habe es, wie viele andere, „nicht glauben können“. Er sei „schockiert“. Und „getroffen“.

Das Verhältnis der beiden, Söder und Aiwanger, galt nie als unkompliziert. Wie denn auch? Als Chef der Freien Wähler warb Aiwanger um dieselben Wählerinnen und Wähler wie der CSU-Chef, da konnte es schon mal ruppiger werden. Man rieb sich aneinander. Auch das spart Söder an diesem Vormittag nicht aus. Nicht immer einer Meinung sei man gewesen, sagt er. Gut zusammengearbeitet habe man trotzdem.

Zum Tod von Hubert Aiwanger : Ein Politiker, wie es ihn nur einmal geben konnte Der Landwirt aus Niederbayern war die zentrale Figur der Freien Wähler. Eigenhändig machte er aus einer kommunalen Kraft eine Regierungspartei. Ein Mann des Volkes, oft belächelt, der zur unverwechselbaren Marke wurde. SZ Plus Von Katja Auer, Sebastian Beck, Andreas Glas und Johann Osel ...

Söder schien immer hohen Respekt vor dem Rhetor Aiwanger zu haben, dem Volkstribun aus Niederbayern, einem Mann, der aus dem Stegreif ähnlich pointiert formulieren konnte wie er selbst. An diesem Vormittag wird das mehr als deutlich. Eine „prägende Figur der bayerischen Politik“ nennt er Aiwanger, den Wirtschaftsminister in seinem Kabinett. Ein „echtes Mannsbild“, „starker Bayer“ und ein „warmherziger Mensch“ sei er gewesen. Einer „aus dem ländlichen Raum“, gesegnet mit einem „großen Herz“. Einer, der sich um die großen Dinge gekümmert habe. Und um die kleinen.

Noch in der Nacht hatte Söder eine knappe Stellungnahme veröffentlicht, auch aus der konnte man seine Erschütterung ablesen. „Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger“, schrieb er, sei „eine absolute Tragödie“. Alle seien „zutiefst geschockt“, die Gedanken nun bei dessen Familie und dessen Kindern: „Wir trauern mit ihnen und beten für sie.“ Am Mikrofon sagt Söder: „So einer fehlt.“ Und mit brüchiger Stimme: „Wir werden ihn nicht vergessen.“

Hubert Aiwanger ist am Mittwoch im Alter von 55 Jahren gestorben. Er sollte in Berlin bei der Eröffnung des Hauptstadtbüros seiner Partei sprechen, sagte den Termin aber aus gesundheitlichen Gründen ab. Danach war er nicht mehr erreichbar. Am Abend wurde der Vater zweier Söhne leblos in seinem Zimmer im Berliner Hotel „Neuer Fritz“ nahe dem Bahnhof Friedrichstraße gefunden.

Obduktion Die Leiche des bayerischen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wird am heutigen Donnerstag in Berlin obduziert. So solle die Todesursache durch die Gerichtsmedizin herausgefunden werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Ob das Ergebnis bereits heute vorliegen werde, sei aber unklar. Die Berliner Staatsanwaltschaft und die Polizei führen ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren, um die Todesursache zu klären. Es handele sich nicht um strafrechtliche Ermittlungen, betonte die Staatsanwaltschaft seit Mittwochabend. Daraus kann man schlussfolgern, dass zunächst keine Hinweise auf ein Verbrechen bei der Polizei vorlagen. Die Staatsanwaltschaft wollte sich dazu aber nicht konkret äußern, sondern verwies auf die laufenden Untersuchungen. Eine Mordkommission des Berliner Landeskriminalamts war nach dem Fund der Leiche mit Experten der Spurensicherung in dem Hotel unterwegs, die Gerichtsmedizin wurde gerufen. Die Mordkommission ermittelte allerdings wegen der Bedeutung des Falls – und um ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte den Tod und leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, um „die konkrete Todesursache und den Hergang des Todes herauszufinden sowie ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen“, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Tod hat parteiübergreifend Bestürzung ausgelöst. Der Ministerpräsident hat für den heutigen Donnerstag und für den Tag des Begräbnisses Trauerbeflaggung angeordnet.