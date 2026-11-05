Der Bundesparteitag der Freien Wähler, der am 14. November in Geiselwind geplant war, soll nach dem Tod von Parteichef Hubert Aiwanger verschoben werden. „Wir wollen den Bundesparteitag absagen und ihn an einem anderen Termin stattfinden lassen“, sagte einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden, Joachim Streit, in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Das werde voraussichtlich 2027 sein.

Die Freien Wähler, deren starke Stimme und starker Mann Aiwanger war, brauchen nun einen neuen Landes- und Bundesvorsitzenden. Als Landeschef war Aiwanger erst vor einem Jahr wiedergewählt worden – auch in der Partei ist noch nicht klar, wie es nun weitergeht. „Die Freien Wähler Bayern werden ihre Arbeit im Sinne von Hubert Aiwanger weiterführen“, teilte die Partei in der Nacht zu Donnerstag mit. Als Bundesvorsitzender wollte sich Aiwanger eigentlich übernächstes Wochenende erneut im Amt bestätigen lassen.

Zum Tod von Hubert Aiwanger : Ein Politiker, wie es ihn nur einmal geben konnte Der Landwirt aus Niederbayern war die zentrale Figur der Freien Wähler. Eigenhändig machte er aus einer kommunalen Kraft eine Regierungspartei. Ein Mann des Volkes, oft belächelt, der zur unverwechselbaren Marke wurde. SZ Plus Von Katja Auer, Sebastian Beck, Andreas Glas und Johann Osel ...

Im bayerischen Wirtschaftsministerium wird jetzt mindestens vertretungsweise Staatssekretär Tobias Gotthardt (Freien Wähler) die Amtsgeschäfte übernehmen – so ist es in der Geschäftsordnung der Staatsregierung geregelt. Ob und wann die Freien Wähler ihre Posten nach- oder umbesetzen, wird sich zeigen. Gotthardt werde umgehend von einer Delegationsreise aus Singapur nach Bayern zurückkehren, teilte das Ministerium am Abend mit.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte Aiwangers Tod am Abend bestätigt – er wurde nur 55 Jahre alt. Es sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden, um „die konkrete Todesursache und den Hergang des Todes herauszufinden sowie ein mögliches Fremdverschulden auszuschließen“, hieß es in einer Mitteilung.

„Hubert Aiwanger war ein echter Freigeist. Vielleicht auch einer der letzten, den wir haben“, sagte der EU-Abgeordnete Streit. „Er war nah bei den Menschen und ihnen zugewandt und ein Kämpfer für den kleinen Mann.“ Gleichzeitig habe er aber immer das Große im Blick gehabt, „auch über Bayern hinaus für Deutschland“. „Die Freien Wähler wurden mit Hubert Aiwanger assoziiert. Wir waren die Aiwanger-Partei. Wir waren die Bayern-Partei“, sagte Streit. Denn Aiwanger habe der Partei als „Lichtgestalt“ voran gestanden.

Wie die Nachfolge von Aiwanger geregelt werde „ist nach der Beisetzung erst ein echtes Thema für uns“, sagte Streit. „Die meisten Mitglieder der Freien Wähler kommen aus Bayern“ und in Bayern werde auch die Entscheidung getroffen, „wer in Zukunft die Freien Wähler in Deutschland führen wird“.