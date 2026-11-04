Der Landwirt aus Niederbayern war die zentrale Figur der Freien Wähler. Eigenhändig machte er aus einer kommunalen Kraft eine Regierungspartei. Ein Mann des Volkes, oft belächelt, der zur unverwechselbaren Marke wurde.

Der Termin an diesem Mittwoch hätte Hubert Aiwanger bestimmt gefallen. Ein Hauptstadtbüro für seine Freien Wähler, mitten in Berlin. In die Hauptstadt, in den Bundestag, dort wollte Aiwanger ja immer hin mit sich und seiner Partei. Den „gesunden Menschenverstand“ in den Bund zu bringen, das war seine unerfüllte Mission. Aber dann, beim Eröffnungstermin, fehlte der Chef. Er habe sich unwohl gefühlt, heißt es in FW-Kreisen. Er habe trotzdem kommen wollen.