Die Nachricht, dass Hubert Aiwanger am Mittwoch tot in einem Berliner Hotel aufgefunden wurde, hat im politischen Bayern über Parteigrenzen hinweg Bestürzung ausgelöst.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigte sich in den sozialen Netzwerken schockiert: „Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger ist eine absolute Tragödie. Wir sind alle zutiefst geschockt. Unsere Gedanken sind nun zuerst bei seiner Familie und seinen Kindern. Wir trauern mit ihnen und beten für sie.“

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) reagierte erschüttert auf die Todesnachricht: „Mit großer Bestürzung und Fassungslosigkeit“ habe sie die Nachricht erreicht, dass Hubert Aiwanger „mitten aus dem Leben gerissen wurde. Sein völlig unerwarteter Tod ist ein schwerer Verlust für den Bayerischen Landtag und für die gesamte Politik in Bayern. Unsere Gedanken gelten seiner trauernden Familie. Ihnen gilt unser herzliches Beileid“.

Die FW-Landtagsabgeordnete und Ehrenamtsbeauftragte der Staatsregierung, Gabi Schmidt, äußerte sich als eine der ersten aus Aiwangers Partei: „Die Freien Wähler sind heute Abend in Schockstarre. Wir alle können den plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger nicht begreifen. Meine Gedanken sind vor allem bei seiner Familie.“

Zum Tod von Hubert Aiwanger : Ein Politiker, wie es ihn nur einmal geben konnte Der Landwirt aus Niederbayern war die zentrale Figur der Freien Wähler. Eigenhändig machte er aus einer kommunalen Kraft eine Regierungspartei. Ein Mann des Volkes, oft belächelt, der zur unverwechselbaren Marke wurde. SZ Plus Von Katja Auer, Sebastian Beck, Andreas Glas und Johann Osel ...

Katharina Schulze, die Fraktionschefin der Grünen im Landtag, zeigte sich in den sozialen Medien ebenfalls geschockt: „Mit großer Bestürzung habe ich vom Tod Hubert Aiwangers erfahren. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihm nahestanden. Ich wünsche ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft, Zusammenhalt und Trost.“

Zutiefst erschüttert äußerte sich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). „Über viele Jahre haben wir gemeinsam im Kabinett Verantwortung für Bayern getragen“, schrieb er. Mit Aiwanger „verlieren wir einen leidenschaftlichen Politiker, der unserem Land und seiner Heimat eng verbunden war.“ Auch er wünschte der Familie viel Kraft in diesen schweren Stunden.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann würdigte Aiwangers Bedeutung für die Politik im Freistaat. „Die Nachricht vom plötzlichen Tod Hubert Aiwangers macht traurig und betroffen“, schrieb Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Hubert Aiwanger war streitbar, aber unbestreitbar ein Vollblutpolitiker, der Bayern geprägt hat.“

Bayerns Sozialministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Ulrike Scharf (CSU) schrieb auf Facebook: „Hubert Aiwanger wurde mitten aus dem Leben gerissen. Es ist einfach unfassbar. Mir fehlen die Worte. Ich bin in Gedanken bei seiner Familie. Keine Worte können helfen oder gar trösten. Wir stehen in diesen schweren Zeiten eng zusammen.“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) hat Aiwanger als streitbaren Politiker gewürdigt. „Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger bestürzt mich sehr“, schrieb Özdemir auf der Plattform X. Der bayerische Vize-Ministerpräsident habe Ecken und Kanten gehabt und für seine Überzeugungen gekämpft. Özdemir richtete seine Gedanken an Aiwangers Familie und alle, die ihm nahestanden. „Mein aufrichtiges Beileid!“

Auch die Landtagsfraktion der AfD in Bayern reagierte in den sozialen Medien auf Aiwangers Tod. „Bayern verliert einen Politiker, der seine Heimat und die Menschen im ländlichen Raum mit Leidenschaft und klarer Sprache vertreten hat.“ Als stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister habe er sich große Verdienste um den Freistaat erworben.

Martin Hagen, der Generalsekretär der FDP, und frühere bayerische Landesvorsitzende nannte den Tod von Aiwanger eine Tragödie. „Hubert Aiwanger wird der bayerischen Politik fehlen. Seine Angehörigen haben mein tiefes Mitgefühl.“

Bestürzt zeigte sich Kabarettist Wolfgang Krebs, der Aiwanger unter anderem in der BR-Sendung „quer“ parodierte:„Über viele Jahre durfte ich ihn auf der Bühne und im Fernsehen parodieren. Hinter der politischen Figur stand ein Mensch, der viel zu früh von uns gegangen ist. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die im nahe standen.“