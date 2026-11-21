Schon zum Requiem und dem Staatsakt in der Münchner Frauenkirche am vergangenen Samstag waren Trauernde mit Bussen aus ganz Bayern in die Landeshauptstadt gereist. Zur Beisetzung an diesem Samstag erwartete die Polizei noch größeren Andrang in einer ungleich kleineren Kirche in einem Dorf im Niederbayerischen.
In Inkofen haben die Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger begonnen.
Bereits von 7 Uhr an – vier Stunden vor der Trauerfeier – sei mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, Beeinträchtigungen und Sperren zu rechnen, hieß es schon Tage vor der Beisetzung vom Polizeipräsidium Niederbayern. Dies hielt sich in der Früh aber in Grenzen.
Ab dem Morgen gab es einen Shuttlebus aus Rottenburg an der Laaber, wo der Volksfestplatz als temporärer Parkplatz diente, zur Kirche.
Die Lebensgefährtin des Verstorbenen, Tanja Schweiger, begrüßte Gäste wie Thorsten Glauber (Freie Wähler), Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz.
Um 11 Uhr begann die Trauerfeier in der Pfarrkirche Mariä Lichtmess in Inkofen.
Mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher wurden laut Organisatoren erwartet, am Vormittag schätzte die Feuerwehr 1000 bis 1500 Anwesende. Der Trauergottesdienst wurde auf einer Leinwand ins Freie übertragen.
Zum Requiem und dem anschließenden Staatsakt sind vor genau einer Woche mehr als 1000 Menschen in die Münchner Frauenkirche gekommen, darunter viele Prominente aus Politik und Gesellschaft sowie zahlreiche Abordnungen von Vereinen, etwa den Gebirgsschützen. Die Beisetzung, hieß es zunächst, solle „danach zu Hause stattfinden“.
Aiwangers langjährige Lebensgefährtin, die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger, teilte wenige Tage nach dem Requiem über ihr Instagram-Profil mit: „Hubert war ein Mann des Volkes, deswegen ist es doch selbstverständlich, dass alle zu seiner Beisetzung kommen dürfen, die ihn mochten und schätzten.“
Am vergangenen Dienstag ist das bayerische Kabinett erstmals nach Aiwangers Tod in Präsenz zusammengekommen und gedachte des gestorbenen Ministers mit einer Schweigeminute. Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt führt die Amtsgeschäfte derzeit interimistisch.
Aiwanger war am 4. November überraschend im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben. Er war leblos in einem Hotelzimmer gefunden worden – laut Staatsanwaltschaft starb er eines natürlichen Todes. Die Untersuchungen nach der Obduktion dauern noch an.