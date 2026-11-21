Zum Requiem und dem anschließenden Staatsakt sind vor genau einer Woche mehr als 1000 Menschen in die Münchner Frauenkirche gekommen, darunter viele Prominente aus Politik und Gesellschaft sowie zahlreiche Abordnungen von Vereinen, etwa den Gebirgsschützen. Die Beisetzung, hieß es zunächst, solle „danach zu Hause stattfinden“.