Vor einer Woche wurden Pontifikalrequiem und Staatsakt für Hubert Aiwanger in München gehalten, nun ist der verstorbene Chef der Freien Wähler unter großer Anteilnahme in seiner Heimat beigesetzt worden.

Um Punkt 11 Uhr wird es still auf dem Platz vor der Kirche Mariä Lichtmess in Inkofen. Auf der großen Leinwand ist schon seit ein paar Minuten das Innere der spätgotischen Filialkirche zu sehen, in der nur Angehörige und Weggefährten von Hubert Aiwanger Platz gefunden haben. Unter den Gästen: der Chef der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, Florian Streibl, sowie Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber, Kultusministerin Anna Stolz und Digitalminister Fabian Mehring (alle Freie Wähler).