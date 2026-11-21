Eine Woche nach dem Requiem in der Münchner Frauenkirche wird Hubert Aiwanger in seiner niederbayerischen Heimat beerdigt. Bei eisigen Temperaturen knapp über null Grad sind Hunderte Menschen in den kleinen Ort Inkofen bei Rottenburg an der Laaber gekommen, darunter auch der bayerische Freie-Wähler-Landtagsfraktionschef Florian Streibl sowie Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern.

Um 11 Uhr hat die Trauerfeier in der Pfarrkirche Mariä Lichtmess begonnen. Danach wird Aiwanger auf dem Friedhof beigesetzt. Man erwartete einen großen Andrang in dem kleinen Ort. Geparkt wird auf dem Festplatz, Shuttle-Busse stehen bereit, um die rund sechs Kilometer nach Inkofen zu fahren.

Bereits ab 7 Uhr – also vier Stunden vor der Trauerfeier – war laut Polizeipräsidium Niederbayern mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, Beeinträchtigungen und Sperren gerechnet worden. All das hielt sich allerdings in der Früh in Grenzen, der Verkehr lief fließend.

Gäste der Aiwanger-Beerdigung sollen am Volksfestplatz parken

Rund um Inkofen waren alle Zufahrten und Seitenstraßen großräumig gesperrt worden, darunter die Kreisstraße von Türkenfeld über Inkofen nach Hebramsdorf sowie die Verbindungsstraße zwischen Inkofen und Rottenburg.

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Shuttlebusse pendelten von 8.30 Uhr kostenlos zwischen Parkplatz und Inkofen. Die Trauerfeier wird ins Freie übertragen. Jedem Trauergast soll es möglich sein, sich „persönlich am Grab“ zu verabschieden. Weiter hieß es: „Am Tag der Beerdigung sollten ausreichend Sterbebilder zur Verfügung stehen; sie werden bei der Kollekte ausgegeben.“

Alle, die ihn mochten, seien willkommen bei der Trauerfeier, schrieb Aiwangers langjährige Lebensgefährtin Tanja Schweiger vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Account. „Hubert war ein Mann des Volkes, deswegen ist es doch selbstverständlich, dass alle zu seiner Beisetzung kommen dürfen, die ihn mochten und schätzten.“

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Der Freie-Wähler-Chef war am 4. November überraschend im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben. Er war leblos in einem Hotelzimmer gefunden worden – laut Staatsanwaltschaft starb er eines natürlichen Todes, genau ist die Todesursache aber weiterhin nicht geklärt. „Die Untersuchungen sind nicht abgeschlossen“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin der SZ auf Anfrage mit. Und: „Der mitteilungsfähige Sachstand ist unverändert.“