12. Oktober 2018, 13:16 Uhr Horst Seehofer Stationen einer Karriere

Er führte die CSU zu alter Stärke zurück und ging auf Konfrontationskurs mit der Kanzlerin. Sein Amt als Ministerpräsident hat er bereits im Frühjahr aufgegeben. Jetzt sitzt der Parteichef als Innenminister in Berlin am Kabinettstisch von Angela Merkel. Eine Chronologie.



Von Birgit Kruse und Benedict Witzenberger

Eines hat Horst Seehofer schon mal klargestellt: Für die strategischen Überlegungen zum CSU-Wahlkampf in Bayern ist einzig und alleine der Ministerpräsident zuständig. Markus Söder also. Er selbst habe sich als Parteichef und Ministerpräsident in den sechs Monaten vor der Wahl weder in die bayerische Politik noch in die Wahlkampfführung eingeschmischt.

Als Sündenbock für ein desaströses Wahlergebnis der CSU stehe er also nicht zur Verfügung, so die Botschaft, die Seehofer schon Wochen vor der Wahl verkündete. Denn alle Umfragen deuteten darauf hin, dass die Partei die absolute Merheit verlieren wird.

Seehofer selbst war es, der die Partei 2008 aus dem Umfragetief holte und ihr wieder zu gewohnter Stärke verhalf. Nach einem langen CSU-internen Machtkampf hatte er Ende 2017 angekündigt, sein Amt als bayerischer Ministerpräsident zugunsten von Markus Söder aufzugeben. Parteichef ist er geblieben und sitzt seit März 2018 als Bundesinnenminister am Kabinetttisch von Angela Merkel. Ein Rückblick auf seine wichtigsten politischen Stationen.­

