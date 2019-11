Globuli gibt es in fast jeder Hausapotheke. Der Umsatz betrug 2018 in Deutschland 670 Millionen Euro für 55 Millionen Packungen.

Es kommt selten vor, dass Beschlüsse des bayerischen Landtags auch im Ausland ein Echo hervorrufen. Die Drucksache 18/3320 hat es schon kurz nach ihrer Verabschiedung durch das Plenum am Donnerstag vergangener Woche zu einer gewissen Berühmtheit gebracht: "Es ist offiziell: Die bayerische Regierung ist verrückt geworden", schrieb Edzard Ernst, ein britischer Professor für Alternativmedizin, in seinem Blog. Auch ein paar Tage danach gerät der 71-Jährige am Telefon noch schnell in Rage. "Man muss ein verblendeter Politiker sein, um das für evident zu halten", sagt Ernst.