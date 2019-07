8. Juli 2019, 18:29 Uhr Holzkirchen Eingeschränkter Verkehr wegen Lokführermangel

Die Bayerische Regiobahn (BRB) schränkt wegen fehlender Lokführer den Zugbetrieb auf drei Strecken ein. Für die Verbindungen Augsburg-Ingolstadt, Ingolstadt-Eichstätt und von Augsburg-Oberhausen nach Schongau gilt seit Montag ein Notfahrplan, wie das Unternehmen mitteilte. Krankmeldungen seien nicht die Ursache des Problems, so ein Sprecher. "Wir haben zu wenig Triebfahrzeugführer." Die BRB hofft, dass sich der Betrieb von Ende Juli an normalisieren wird, dann schließt der nächste Lokführer-Jahrgang seine Ausbildung ab. Am stärksten betroffen ist die Linie Ingolstadt-Eichstätt. Eigentlich sollen je sieben Züge täglich zwischen den Städten fahren, auf absehbare Zeit wird es einer sein. Auf dem Teilstück zwischen Eichstätt-Bahnhof und Eichstätt-Stadt sieht der Fahrplan 27 tägliche Verbindungen in beide Richtungen vor, von denen noch zwei bedient werden. Bisher gibt es auf dieser Verbindung keinen regelmäßigen Ersatzverkehr.