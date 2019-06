11. Juni 2019, 18:52 Uhr Holzhausen Reiterin schwer verletzt

Bei einem Leonhardiritt in Holzhausen im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ist am Pfingstmontag eine Reiterin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der Haflinger einer 37-jährigen Teilnehmerin aus bisher ungeklärten Gründen während des Festumzugs gescheut und die Reiterin nach hinten abgeworfen. Danach habe das Pferd das Gleichgewicht verloren und sei nach hinten auf die Frau gefallen. Die Reiterin erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Das Pferd blieb unverletzt.