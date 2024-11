Füssen:Hausdurchsuchung bei FW-Stadtrat nach "FCK AfD"-Post

Von Florian Fuchs, Füssen

Noch zwei Tage nach seiner Hausdurchsuchung, sagt Thomas Scheibel, sei er nicht arbeitsfähig gewesen. Das zumindest hat sich grundlegend geändert: Wer Scheibel in seinem Büro in Füssen trifft, sitzt einem Mann gegenüber, der bereit ist zu kämpfen. Sein Notebook steht geöffnet vor ihm, Unterlagen hat er schnell zur Hand, wenn er auf etwas hinweisen will, läuft er auch einmal schnell um den Tisch herum. Thomas Scheibel, Stadtrat für die Freien Wähler in Füssen, das merkt man, ist noch immer ziemlich sauer.