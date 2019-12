Ein nackter, betender Mann hat in Hof die Polizei auf den Plan gerufen. Zwei Zeuginnen hatten die Beamten am Dienstag über das seltsame Ritual informiert, bei dem der Unbekleidete auf einer Brücke über die Saale getanzt, gebetet und Papierschnipsel in den Fluss geworfen haben soll, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die Polizisten eintrafen, hatte sich der 36-Jährige bereits wieder angezogen. Er habe aber nicht rational erklären können, was er zuvor getrieben hatte. Er erhielt den Angaben zufolge einen Platzverweis und wurde wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und exhibitionistischen Handlungen angezeigt.