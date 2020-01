Wegen Volksverhetzung in sechs Fällen und Beleidigung ist eine 65 Jahre alte Rentnerin aus dem Kreis Hof zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Schöffengericht am Amtsgericht Hof sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte mehrmals den Holocaust geleugnet hat. Einmal tat sie das sogar vor Publikum. So war sie im Juni 2018 eine der Rednerinnen einer rechtsextremistischen Kundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz in Nürnberg, die für großes Aufsehen gesorgt hatte. Die Polizei war anschließend in die Kritik geraten, weil sie die Veranstaltung mit volksverhetzenden Beiträgen nicht unterbunden hatte. Diese hatte sich gerechtfertigt, die Staatsanwaltschaft habe mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eines davon führte nun zur Verurteilung in Hof. So hatte die 65-Jährige nicht nur am Mikrofon, sondern auch im Internet mehrmals den Holocaust geleugnet. Als Polizisten ihre Wohnung daraufhin nach einschlägigem Material durchsuchten, beschimpfte sie diese mit rechtsextremistischen Tiraden. Auch dafür wurde sie nun verurteilt.