Ein 21 Jahre alter Radfahrer ist von einem Maishäcksler erfasst und schwer verletzt worden. Der 31-jährige Fahrer der Maschine legte am Freitag in Höchstädt im Landkreis Dillingen an der Donau laut Polizei eine Vollbremsung hin, da der Radfahrer die Straße überqueren wollte. Der Fahrer des Häckslers hätte nicht anhalten müssen, weil die Ampel für ihn auf Grün gestanden sei. In der Folge fuhr der Häcksler aus bislang unklaren Gründen nach rechts und erfasste den Radfahrer mit dem Heck des Fahrzeugs, wo das Maisgebiss angebracht ist. Der Radler wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.