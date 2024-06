Flutkatastrophe in Bayern

In der Drei-Flüsse-Stadt kann man dabei zusehen, wie sich das Hochwasser die Altstadt einverleibt. Obwohl sie hier viele Erfahrungen mit Überschwemmungen gemacht haben, ist die Lage ernst.

Von Max Weinhold, Passau

Es herrschte eine trügerische Ruhe am Montagabend in Passau. Menschen saßen vor den Restaurants wie an jedem anderen lauen Frühsommerabend, Touristen spazierten durch die schummrigen Altstadtgassen. Aus dem Springbrunnen vor der Residenz plätscherte das Wasser. Alles wirkte friedvoll. Und zugleich einigermaßen absurd, weil man keine 200 Meter entfernt sehen konnte, wie dieses Wasser auch sein kann: schlammbraun, reißend, unnachgiebig.