Interview von Max Weinhold

Wer am Hochwasserdienstag in Passau unterwegs war, der konnte den Eindruck gewinnen, die Menschen in dieser Stadt hätten verstanden, was der Klimawandel bedeutet. Es beängstige sie, dass solche Katastrophen künftig immer häufiger kämen, sagte zum Beispiel eine 82-jährige Frau, die direkt an der Donau lebt. Aber tut sich wirklich etwas im Bewusstsein der Menschen? Sind sie eher bereit, eine weitreichende Klimapolitik mitzutragen? Oder tritt bald wieder ein, was Experten „Hochwasserdemenz“ nennen? Fragen an Gerhard Reese, 43, Professor für Umweltpsychologie an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau.