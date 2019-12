Kurz vor Weihnachten löst Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) ein, was er den bayerischen Studenten schon vor Monaten angekündigt hatte: Sie sollen mehr Mitspracherechte bekommen. Eine neue Landesstudierendenvertretung werde künftig sogar im Hochschulgesetz verankert. Das teilte die Landtagsfraktion der Freien Wähler am Montag mit und schrieb die Zustimmung aus dem Wissenschaftsministerium der eigenen Politik zu. Wie diese Studierendenvertretung genau aussehen soll, steht offenbar noch nicht fest. Damit dürfte zumindest teilweise ein lang gehegter Wunsch der bayerischen Studentensprecher in Erfüllung gehen. Aber das große Ziel der Landesastenkonferenz, eine verfasste Studierendenschaft (VS), erfüllt sich nicht: Die VS war in Bayern in den Siebzigerjahren abgeschafft worden und würde Studenten mehr Freiheit und Selbstverwaltung ermöglichen. Der Freistaat ist das einzige Bundesland ohne VS. Das Wissenschaftsministerium begründete die Ablehnung bisher mit geringer Wahlbeteiligung und einer VS-Zwangsmitgliedschaft aller Studenten.