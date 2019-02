7. Februar 2019, 18:45 Uhr Hochschule Interesse am dualen Studium steigt

Die Zahl der Studenten, die in Bayern parallel zur Ausbildung studieren, steigt. Mehr als 7680 junge Frauen und Männer lernten im Wintersemester, das am Samstag endet, in einem dualen Studium. Das sind laut der Statistik von Hochschule Dual deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Fast die Hälfte dieser Lernenden wählte Ingenieurwissenschaften, danach folgten Sozial- und Gesundheitswissenschaften. 67 Prozent der Studenten lernten im Verbundstudium, in dem sie mit ihrem Hochschul- auch einen Berufsabschluss erreichen. Großen Zuwachs vermeldet Hochschule Dual auch beim "Studium mit vertiefter Praxis". 1600 Betriebe sind Praxispartner der 240 dualen Studiengänge; sie erhoffen sich davon auch den Erst-Zugriff auf gut ausgebildete Fachkräfte. Die Initiative Hochschule Dual bündelt seit 13 Jahren alle dualen Studienangebote der 19 staatlichen und kirchlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bayern. Insgesamt studieren 394 000 junge Leute im Freistaat.