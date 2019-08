Neulich ist eine Frau aus Salzburg umgezogen, über die Grenze nach Freilassing. Das wäre nichts Besonderes, da es häufig vorkommt und die oberbayerischen Nachbarn höchstens deshalb stöhnen, weil sie sich Sorgen um den Wohnungsmarkt machen. Dieser Fall schaffte es aber in den Polizeibericht. Die 35-Jährige hatte ihre Habe bereits nach drüben schaffen lassen, ein paar Sachen transportierte sie noch eines Morgens in einer Kiste und zu Fuß. Dieses und jenes, ach ja, die Hanfpflanzen auch. Als sie mit zwei prächtigen Blumentöpfen über die Grenzbrücke spazierte, wurden Zollbeamte in einem zivilen Wagen stutzig. Sie ziehe gerade um, erklärte die Frau auf Nachfrage, und in der Wohnung in Freilassing befinde sich schon der Rest ihrer Hobbygärtnerei - sieben Pflanzen insgesamt. Nach Aufklärung, dass dies in Deutschland illegal ist, meldet der Polizeibericht, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Anbau von Cannabispflanzen aus dekorativen Gründen ist in Österreich, anders als hierzulande, gestattet. Private Aufzucht in Gärten, Kellern oder Schränken floriert, meldete voriges Jahr das Magazin Profil, 50 000 Kleinplantagen soll es geben. Dabei beruft sich das Blatt auf Schätzungen der Branche - der sogenannten Grow-Shops, die Stecklinge und Hanfsamen verkaufen, samt Gärtnerbedarf. Gesetzlich ist das eben erlaubt: Strafbar ist gleichwohl die Gewinnung der berauschenden Blüten. Solange ein Züchter die Pflanzen vor der finalen Wachstumsphase zur Zierde hält, darf er das. In den Blüten steckt der Wirkstoff THC hauptsächlich. Vernichtung vor Erntedank, heißt also die Devise - an die sich garantiert jeder hält, alles anderes wäre ja unvorstellbar.

Im Grenzverkehr zu Bayern treibt die kuriose Regelung Blüten: im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die Pflanzen tatsächlich erblüht sind, aber auch noch im frühen Zustand. Meldungen wie die aus Freilassing liest man immer wieder mal in der Region, außerdem in der Passauer Gegend mit ihrer Nähe zu Schärding und Linz oder im Bodenseeraum und Allgäu, wo Bregenz nicht weit ist. Oft geht es um die bloße Saat. Bei einem Schmuggler in Lindau fand die Polizei bei einer Kontrolle 2018 eine Rechnung über Aufzuchtutensilien, sonst hätte man die Samen im Gepäck wohl gar nicht zuordnen können.

Genaue Zahlen über das Phänomen insgesamt gibt es nicht. Die Kriminalstatistik über Drogen erfasst das nicht im Detail, heißt es beim Polizeipräsidium Oberbayern-Süd. Zwar werde bei den Aufgriffen die "Stoffart" meist registriert - wie Marihuana und gepresstes Hasch -, aber Pflanzen vor einer Ernte würden nicht eigens erfasst. Da die Landespolizei in mehreren Präsidien und zudem die Bundespolizei an der Grenze und der Zoll damit konfrontiert sind, lässt sich das auch aus Praktikersicht kaum differenzieren. "Es liegt natürlich für uns Konsumenten in Bayern nahe, sich in Schärding mit Samen einzudecken", hat die Passauer Neue Presse mal einen Informanten zitiert - dem zufolge neben Tanktourismus "ein gewisser Kiffertourismus" anlaufe. Die Staatsanwaltschaft Passau kündigte laut Bericht an, man behalte die Causa im Auge.

Eindrücke in einem Grow-Shop, Salzburger Altstadt. Man riecht den Laden bereits in der Gasse von Weitem; es ist aber kein Marihuanageruch, sondern eine Mischung aus Esoterikklitsche und Reformhaus. Allerlei legale Produkte aus Cannabidiol (CBD) ohne THC wie Öle oder Kosmetika gibt es hier auch. Ein junger Mann mit Rastazopf fragt nach gutem Pflanzenschutzmittel. Es lebe der Gärtnerstolz! Ein Grüppchen aus Bayern ist ebenfalls da, zum Schnuppern. Der Verkäufer zeigt Zuchtzelte und Lampensysteme, ein paar Hundert Euro seien zu investieren als pfiffiger Schmuckgärtner: "Zu Zierzwecken, natüüürlich." Um ihn herum stehen Pfeifen und Bongs, Papers zum Drehen oder umgebaute Coladosen als Grasversteck. Aber, stellt er klar: In Bayern sind die Pflanzen illegal. Einer aus der Gruppe kauft ein. Aber nur ein CBD-haltiges Aroma für die E-Zigarette.