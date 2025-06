Hitze „Die Bayern vertragen die Hitze schlechter als die Spanier“ 30. Juni 2025, 10:29 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Einheimische und Ausflügler suchen bei hochsommerlichen Temperaturen Abkühlung in dem am Alpenrand gelegenen Illasbergsee – eine wirksame Strategie gegen Hitze. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Badewetter im Juni und kein Ende in Sicht: Was die meisten freut, kann für einige Menschen gefährlich sein. Hitzeforscherin Veronika Huber erklärt, warum wir unserem Körper helfen, wenn wir uns in den Schatten stellen. Und was wir von den Spaniern lernen können.

Interview von Nina von Hardenberg

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback