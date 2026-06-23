Dass das neue, entkernte Klimaschutzgesetz ausgerechnet jetzt in den Landtag kommt? Blöder Zufall. Aber auch ziemlich bezeichnend.

Und nun zum Wetter. Über dem bayerischen Landtag brauen sich am Donnerstagnachmittag dichte Verdrängungswolken zusammen. Im Plenarsaal ist mit kräftigem Phrasengewitter und schlechter Sicht durch Dampfplauderei zu rechnen. Vereinzelt kann es zu Oppositionshagel und Verschwörungsblitzen kommen. Die weiteren Aussichten … ach lassen wir das.