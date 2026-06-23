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MeinungHitzewelleFast 40 Grad und der bayerische Landtag schafft sein Klimaziel ab

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Kommentar von Thomas Balbierer

Lesezeit: 1 Min.

30 Grad und es wird noch wärmer. Bayern schwitzt unter einer „heat dome“.
30 Grad und es wird noch wärmer. Bayern schwitzt unter einer „heat dome“. Foto: Sven Hoppe/dpa

Dass das neue, entkernte Klimaschutzgesetz ausgerechnet jetzt in den Landtag kommt? Blöder Zufall. Aber auch ziemlich bezeichnend.

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Und nun zum Wetter. Über dem bayerischen Landtag brauen sich am Donnerstagnachmittag dichte Verdrängungswolken zusammen. Im Plenarsaal ist mit kräftigem Phrasengewitter und schlechter Sicht durch Dampfplauderei zu rechnen. Vereinzelt kann es zu Oppositionshagel und Verschwörungsblitzen kommen. Die weiteren Aussichten … ach lassen wir das.

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