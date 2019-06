10. Juni 2019, 18:51 Uhr Hirschau Hakenkreuze in Autos geritzt

Mit einem Messer hat ein Mann Hakenkreuze in 22 Autos geritzt. Nach Angaben der Polizei hat der 54-Jährige in der Nacht zum Sonntag in Hirschau im Landkreis Amberg-Sulzbach so einen Schaden von mehr als 16 000 Euro angerichtet. Er sei wegen einschlägiger Delikte bekannt gewesen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.