Mutig hat sich ein Rentner in Hirschaid (Kreis Bamberg) gegen eine Räuberin gewehrt. Die etwa 25 bis 35 Jahre alte Frau versuchte, den 80-Jährigen auszurauben und forderte ihn auf, ihr seine Geldbörse zu geben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war zu Fuß auf dem Damm des Main-Donau-Kanals unterwegs, als die Frau sich ihm von hinten mit dem Fahrrad näherte. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, habe sie mit einer in ihrer Jacke verborgenen Hand den Eindruck erweckt, dass sie eine Waffe dabei habe. Doch der Senior blieb standhaft und holte sein Mobiltelefon hervor, um die Polizei zu rufen. Daraufhin ergriff die Frau die Flucht.