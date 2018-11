12. November 2018, 18:48 Uhr Himmelstadt Bereits 2000 Briefe für das Christkind

Sechs Wochen vor Weihnachten haben die Helfer des Christkindes in Bayerns einzigem Weihnachtspostamt die Stifte gespitzt und die ersten Antworten vorbereitet. "Die ersten Briefe sind schon beantwortet. Da müssen nur noch die Briefmarke und der Stempel drauf", sagte Rosemarie Schotte. Die 77-Jährige leitet seit 1994 die offizielle Filiale des Christkindes und des Weihnachtsmannes in Himmelstadt (Landkreis Main-Spessart). Fast 40 Frauen und zwei Männer helfen heuer im Büro im Rathaus des 1500-Einwohner-Ortes mit, um allen Kindern einen Antwortbrief vom Christkind schicken zu können. Mehrere hundert Briefe seien schon in Himmelstadt angekommen. "Ich hab sie nicht gezählt. Aber vom Blick her sind etwa 2000 Briefe auf jeden Fall da."