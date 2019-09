Ein eventuell unter Drogeneinfluss stehender Mann hat in Mittelfranken einen Polizisten verletzt, indem er ihn bei einem Fluchtversuch mit dem Auto mitschleifte. Wie die Polizei berichtete, waren der Polizist und eine Kollegin am Mittwoch zu einem Haus in Hilpoltstein (Landkreis Roth) gerufen worden, da sich dort ein 37-jähriger Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Als der Mann in ein Auto stieg, wollte der Polizist über die geöffnete Beifahrertür den Schlüssel abziehen. Daraufhin fuhr der Mann los und schleifte den Beamten mehrere Meter mit. Die Kollegin erlitt laut Mitteilung einen Schock. Beide Beamten seien bis auf Weiteres dienstunfähig. Der 37-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Gründe für sein Verhalten waren zunächst unklar.