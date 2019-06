10. Juni 2019, 18:51 Uhr Hesselberg Bedford-Strohm: Keine Strafen für Seenotretter

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat eine Entkriminalisierung privater Seenotrettung gefordert. "Es ist eine Schande, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil die organisierte zivile Seenotrettung unter Strafandrohung gestellt wird", sagte er am Pfingstmontag in einer Predigt auf dem Bayerischen Evangelischen Kirchentag im mittelfränkischen Hesselberg. Kürzlich habe er nahe Palermo ein beschlagnahmtes Schiff besucht und "Menschen getroffen, die von diesem Boot gerettet wurden. Ich habe in ihre Gesichter geschaut und das Antlitz Gottes in ihnen gesehen".