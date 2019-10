Sieben Wildschweine hat ein 51-Jähriger auf der Autobahn 3 bei Heßdorf angefahren und getötet. Der Mann war mit seinem Campingbus in der Nacht zum Montag zwischen der Ausfahrt Erlangen-West und dem Rastplatz Aurach-Süd unterwegs, als plötzlich zehn Wildschweine auf der Autobahn standen. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste sieben Tiere, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 51-Jährige hatte Glück: Er blieb bei dem Unfall im Landkreis Erlangen-Höchstadt unverletzt, nur sein Auto wurde stark beschädigt. Unfälle mit mehreren Wildschweinen kommen nach Angaben eines Polizeisprechers im Herbst häufiger vor, da die Tiere in der Regel in größeren Gruppen unterwegs sind.