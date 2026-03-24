SZ: Helsing kauft in der Gemeinde Hallbergmoos ein 25 Hektar großes Grundstück. Was haben Sie damit vor?
Rüstungsindustrie„Wir produzieren bereits Drohnen – an einem geheimen Ort in Bayern“
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Der Münchner Hersteller von Drohnen will stark expandieren. Deutschlandchef Wolfgang Gammel erklärt, warum der Standort in Hallbergmoos für ihn ein Sechser im Lotto ist und sich Ethik und Rüstung nicht ausschließen.
Interview von Sebastian Beck, Hallbergmoos
Rüstungsindustrie:„Automobilzulieferer sind Deutschlands strategische Reserve“
Gundbert Scherf will mit seinem Unternehmen Helsing im Ernstfall an die Hunderttausend Kampfdrohnen produzieren. Vor allem eine Branche soll ihm dabei helfen.
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