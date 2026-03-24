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Rüstungsindustrie„Wir produzieren bereits Drohnen – an einem geheimen Ort in Bayern“

Lesezeit: 5 Min.

Wolfgang Gammel, der Deutschlandchef von Helsing.
Wolfgang Gammel, der Deutschlandchef von Helsing. Foto: Helsing

Der Münchner Hersteller von Drohnen will stark expandieren. Deutschlandchef Wolfgang Gammel erklärt, warum der Standort in Hallbergmoos für ihn ein Sechser im Lotto ist und sich Ethik und Rüstung nicht ausschließen.

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