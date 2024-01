Von Lisa Schnell, Weiden

Als Hekja Werner anfing in der Bundeswehr, da waren sie auf eine wie sie nicht vorbereitet: eine Frau. Wo soll die denn schlafen? Wo duschen und wo - profan, aber wichtig - auf die Toilette gehen? Als Werner 2002 die Artillerieschule in Rheinland-Pfalz betrat, gab es keine Duschen für Frauen, geschweige denn Toiletten. Wenn sie mal musste, drehte sie ein Schild um an der Tür, um anzuzeigen, hier ist jetzt eine Frau. Geduscht haben sie in Schichten, zwei Stunden durften die Männer, zwei die Frauen. Und ja, da gab es schon auch den einen oder anderen Vorgesetzten, der nicht ganz verstand, was die Frauen bei ihnen sollten. Etwa Panzer fahren?