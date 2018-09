4. September 2018, 18:48 Uhr Heimertingen Tödlicher Motorradunfall

Ein 37-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Heimertingen (Landkreis Unterallgäu) getötet worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr er am Montag mit seiner Maschine von hinten auf einen abbiegenden Lastwagen auf. Dadurch kam der Biker zu Fall. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, in dem er am Abend starb.