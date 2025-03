SZ Plus Kein Platz für Kinder mit Behinderung : 15-jährige Mirabelle verliert ihr Zuhause und weiß nicht wohin

Personalmangel, Finanznot: In nur fünf Jahren hat die Caritas Bayern ein Viertel ihrer Plätze in Heimen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen verloren. Jetzt trifft es auch das „Junge Wohnen“ in Ingolstadt. Elf Kinder müssen ausziehen. Für Mirabelle beginnt eine verzweifelte Suche.