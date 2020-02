Ob Unterrichtsausfall eines Sturmes wegen übertrieben ist, haben Kritiker zu Wochenbeginn gefragt. Jürgen Katzenberger, der Leiter der Markgraf-Georg-Friedrich-Realschule im fränkischen Heilsbronn (Kreis Ansbach), hat dazu eine dezidierte Meinung. Die Entscheidung, den Unterricht ausfallen zu lassen, sei "vollkommen richtig" gewesen, sagt er. Dass durch das Sturmtief Sabine am Montag ein Teilstück des 500 Quadratmeter großen Blechdachs von einem der Gebäude der Schule heruntergeweht worden ist, hatte in Medien zunächst wenig Aufsehen erregt. Die Feuerwehr hatte ein abgedecktes Dach gemeldet, weil aber der materielle Schaden überschaubar war, schien wohl auch der Nachrichtenwert überschaubar zu sein. Katzenberger aber will sich gar nicht ausmalen, was hätte passieren können, wenn Unterricht stattgefunden hätte: "Es hätte Tote geben können", sagt der Schulleiter.

Teile der Dachkonstruktion waren auf den Schulhof gekracht, direkt vor einen der Schuleingänge. Beobachtern zufolge hatte sich die Konstruktion gegen 7. 30 Uhr gelöst, also kurz vor dem üblichen Unterrichtsbeginn. Ein Kollege von Katzenberger war als Erster auf das heruntergewehte Dach aufmerksam geworden. Danach sei man "sehr erleichtert" gewesen, dass nichts Schlimmeres passiert ist. "Wir hatten Glück im Unglück", sagt der Schulleiter. Das Loch am Gebäude ist inzwischen notdürftig abgedichtet worden. Am Dienstag war nur ein eingeschränkter Schulbetrieb möglich, am Mittwoch fand erstmals wieder regulärer Unterricht statt an der Schule. Eine Sprecherin des Ansbacher Landratsamtes lobte das "vorausschauende Handeln der Regierung von Mittelfranken und der lokalen Koordinierungsstelle", die entschieden hatten, den Unterricht ausfallen zu lassen.