Weil Hebammen fehlen, müssen die Kreißsäle der Kliniken in Schweinfurt und Eichstätt von Weihnachten an vorübergehend geschlossen werden. Grund der Schließungen ist der Fachkräftemangel in der Hebammenbranche. Die festangestellten Hebammen hätten massive Überstunden. "Wir sehen keine andere Möglichkeit", sagte der Pflegedirektor in Schweinfurt.