Von Lisa Schnell

Herbert Pichler hat nur eine Bitte: „Ich möchte einen Aufruf starten an alle Betroffenen, sich zu melden.“ Alle, die unter dem Verhalten von Pfarrer Alexander Aulinger gelitten haben, fordert er auf, zu sprechen. Indem sie eine Meldung beim Bistum machen oder beim Betroffenenbeirat. Pichler ist dort Mitglied, er hat selbst unter einem Kirchenmann gelitten und er beobachtet genau, was in Hauzenberg passiert. Dieser kleinen Stadt in Niederbayern, in der Pfarrer Aulinger seit Januar 2023 Pfarrer war und der es nun nicht mehr ist, weil ihm Fehlverhalten in der Jugendarbeit vorgeworfen wird.