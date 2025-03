Von Lisa Schnell

Seit vergangener Woche herrscht Aufruhr im niederbayerischen Hauzenberg. Gegen den in der Gemeinde beliebten Pfarrer Alexander Aulinger wurden erst Vorwürfe öffentlich, dann verkündete der Passauer Bischof Stefan Oster, Aulinger werde vorläufig abberufen. Viele in der Gemeinde sind empört, etwa 2500 Hauzenberger kamen am Sonntag zum Gottesdienst, um ihre Solidarität mit dem Pfarrer zu bekunden, nahezu alle Ministranten traten aus Protest zurück. Die Vorwürfe gegen ihren Pfarrer können sie nicht nachvollziehen. Bisher blieben diese recht vage. Aulinger soll Jugendliche zu exzessivem Alkoholkonsum verleitet haben, auf Kritik habe er mit Mobbing reagiert.