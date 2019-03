2. März 2019, 07:16 Uhr Hausbrand Fünf Tote bei Feuer in Nürnberg

Bei dem Brand in einem Nürnberger Wohnhaus sind vier Kinder und eine Frau ums Leben gekommen.

Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Nürnberg sind fünf Menschen ums Leben gekommen. "Neun Menschen befanden sich insgesamt in dem Gebäude, als das Feuer am Samstagmorgen ausbrach", sagte eine Sprecherin der Polizei. Vier davon konnten gerettet werden. Für drei Kinder und eine 34-Jährige kam jede Hilfe zu spät, ein Säugling starb im Krankenhaus.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. "Zur Ursache können wir zur Stunde noch gar nichts sagen", sagte die Sprecherin. Es gebe derzeit keine Hinwesie auf Brandstiftung, man ermittle aber in alle Richtungen.

Bei einem Brand in Rheinland-Pfalz waren im Februar ebenfalls fünf Menschen gestorben. Dort kamen drei Männer im Alter zwischen 43 und 54 Jahren sowie zwei 54-jährige Frauen ums Leben. Sie wurden tot in einer Dachgeschosswohnung gefunden. Als Brandursache galten Tabakreste im Abfall.