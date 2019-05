10. Mai 2019, 19:00 Uhr Hausärzte Praxishelferinnen dringend gesucht

Bayerns Hausärzten fehlt es zunehmend an Praxishelferinnen. "Früher hatten wir zehn bis 15 Bewerbungen auf eine Stellenausschreibung, heute sind es nur eine bis zwei - in den Großstädten oft gar keine mehr", sagt Petra Reis-Berkowicz, die zweite Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbandes. Als Grund dafür nennt sie, dass die Industrie Schulabgängern attraktivere Angebote machen könne. In München etwa habe diese Entwicklung bereits dazu geführt, dass eine Praxis ihre Sprechstundenzeiten einschränken musste. Wie dem Personalmangel entgegengewirkt werden kann, ist eines der Themen des Bayerischen Hausärztetages, der Donnerstag in Regensburg beginnt. Ein weiterer Schwerpunkt soll darauf liegen, mehr Patienten für die hausarztzentrierte Versorgung zu gewinnen. Markus Beier, Vorsitzender des Hausärzteverbandes, fordert in diesem Sinne, Patienten etwa die Befreiung von Rezeptgebühren zu ermöglichen, wenn sie sich für den Hausarztvertrag entscheiden.